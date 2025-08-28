ICC 검사장 상대 추가 성범죄 신고…당사자는 의혹 부인

▲ 국제형사재판소(ICC) 카림 칸 검사장

성 비위 의혹으로 업무에서 배제된 국제형사재판소(ICC) 카림 칸 검사장을 상대로 추가 성범죄 신고가 제기됐습니다.28일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 여성 A 씨는 올여름 ICC 측에 과거 자기 상사였던 칸 검사장으로부터 여러 차례 성추행 등을 당했다고 신고했습니다.A 씨는 칸 검사장이 영국에서 유명 변호사로 활동하던 2009년 무급 인턴으로 근무했습니다.이 과정에서 칸 검사장이 권한을 이용해 여러 차례 성희롱과 성추행을 하고 노골적으로 성관계를 요구했다고 A 씨는 주장했습니다.당시 20대 초반의 사회 초년생이었다는 A 씨는 가디언과 인터뷰에서 "그는 그런 행동을 하면 안 됐다.그 일로 혼란스러웠고 굴욕감에 빠졌다"면서 칸 검사장이 고용주였고 업계에 영향력 있는 인물이었기에 인턴십을 그만두거나 이의제기를 할 수 없었다고 말했습니다.그는 인턴십이 끝난 후 칸 검사장으로부터 찬사 가득한 추천서를 받았다며 "마귀와 거래한 기분"이었다고 말했습니다.A 씨는 지난해 ICC의 한 여직원이 칸 검사장에 대한 성 비위 의혹을 제기했다는 소식에 가디언에 연락했다고 밝혔습니다.A 씨는 자신이 겪은 유사한 일이 수년 뒤 다시 발생했다는 점에 불안하고 충격받았다고 말했습니다.A 씨는 ICC 직원이 제기한 성 비위 의혹을 조사하고 있는 유엔 내부감사국(OIOS)에 공식 증언을 제출했습니다.칸 검사장의 변호인단은 "그가 어떠한 형태로든 성적 비행을 저질렀다는 주장은 완전히 사실무근"이라며 "지위나 권한을 남용해 부적절한 행동을 한 적도 없다"고 의혹을 부인했습니다.변호인단은 아울러 이런 의혹 제기는 칸 검사장이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리의 체포영장을 청구한 데 대한 보복 차원에서 적대적 외부 세력이 꾸며낸 일이라고 주장했습니다.칸 검사장에 대한 첫 번째 성 비위 의혹은 지난해 제기됐습니다.ICC 직원인 30대 여성 변호사는 2023∼2024년 칸 검사장이 장기간 성추행을 했다고 주장했습니다.논란이 확대되자 ICC는 외부 기구에 진상조사를 요청했습니다.칸 검사장은 조사가 끝날 때까지 업무를 중단한 상태입니다.(사진=게티이미지코리아)