폰세, 개막 16연승 신기록 행진…한화·LG, 나란히 '승전고'

▲ 프로야구 한화 이글스 투수 코디 폰세가 28일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다.

폰세는 이날 승리로 KBO 개막 16연승 신기록을 달성하게 됐다.

프로야구 한화 이글스가 키움 히어로즈와 3연전을 모두 쓸어 담고 선두 탈환 의지를 내비쳤습니다.한화는 오늘 서울 고척스카이돔에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움과 방문 경기에서 9-3으로 이겼습니다.5연승을 달린 한화는 리그에서 두 번째로 70승(48패 3무) 고지를 밟고 1위 LG 트윈스와 격차 4.5경기를 유지했습니다.한화는 키움을 상대로 올 시즌 11연승과 함께 고척 경기 9연승을 달렸습니다.한화 선발 폰세는 5이닝 99구 7피안타(1홈런) 2볼넷 9탈삼진 3실점으로 평소보다는 고전했음에도 타선 지원을 받아 시즌 16승을 수확했습니다.폰세는 이번 시즌 25번의 등판에서 한 번의 패전도 없이 16연승을 달려 이 부문 KBO리그 신기록을 이어가고 있습니다.앞서 그는 12일 대전 롯데 자이언츠전에서 개막 15연승을 달성해 KBO리그 신기록을 세운 바 있습니다.또한 삼진 9개를 추가해 시즌 220탈삼진을 잡은 폰세는 1983년 장명부(삼미 슈퍼스타즈)와 단일 시즌 최다 탈삼진 공동 5위가 됐습니다.이 부문 신기록인 2021년 아리엘 미란다(두산 베어스)의 225개에는 5개 만을 남겼습니다.창원에서는 리그 선두 LG 트윈스가 NC 다이노스에 4-3으로 짜릿한 역전승을 따내고 12연속 위닝시리즈(3연전 가운데 최소 2승) 행진을 이어갔습니다.부산에서는 롯데 자이언츠가 연장 11회 혈투 끝에 kt wiz에 3-2로 신승하고 3위를 탈환했고,인천에서는 KIA 타이거즈가 홈런포 3개를 앞세워 난타전 끝에 SSG 랜더스에 10-6으로 승리했습니다.이날 41세 8개월 12일인 최형우는 2006년 펠릭스 호세(롯데 자이언츠)가 41세 3개월 28일로 달성했던 KBO리그 최고령 20홈런 기록을 경신했습니다.서울 잠실구장에서는 두산 베어스가 연장 10회말 짜릿한 끝내기로 7-6 승리를 거두며 최근 5연패 부진을 끝냈습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)