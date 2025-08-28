뉴스

피겨 김유재, 주니어 그랑프리 2차 쇼트 5위…1위와 5.65점 차

유병민 기자
작성 2025.08.28 22:31 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
피겨 김유재, 주니어 그랑프리 2차 쇼트 5위…1위와 5.65점 차
▲ 피겨 기대주 김유재

피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재(수리고)가 2025-2026 ISU(국제빙상경기연맹) 피겨스케이팅 주니어 그랑프리 2차 대회 쇼트프로그램에서 5위에 올랐습니다.

김유재는 튀르키예 앙카라 우미트코이 아이스 스케이팅 콤플렉스에서 열린 대회 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 36.05점, 예술점수(PCS) 26.47점, 총점 62.52점을 기록했습니다.

1위 소피 펠튼(68.17점·미국)과는 5.65점 차이라서 프리스케이팅 결과에 따라 메달 획득을 노릴 수 있습니다.

이날 김유재의 연기는 나쁘지 않았습니다.

더블 악셀, 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 모두 클린 처리했고, 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 레벨 4로 연기했습니다.

이후 마지막 점프 과제 트리플 루프를 깔끔하게 뛴 뒤 플라잉 싯 스핀, 레이백 스핀, 스텝 시퀀스를 최고 난도인 레벨4로 처리하며 경기를 마무리했습니다.

함께 출전한 김민송(도장중)은 총점 45.54점으로 20위를 기록했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지