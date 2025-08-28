폰세, 개막 16연승 신기록 행진…한화, 키움 꺾고 5연승

▲ 프로야구 한화 이글스 투수 코디 폰세가 28일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 경기에서 이닝을 마친 뒤 더그아웃으로 향하고 있다.

폰세는 이날 승리로 KBO 개막 16연승 신기록을 달성하게 됐다.

프로야구 한화 이글스가 키움 히어로즈와 3연전을 모두 쓸어 담고 선두 탈환 의지를 내비쳤습니다.한화는 오늘 서울 고척스카이돔에서 열린 프로야구 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 키움과 방문 경기에서 9대 3으로 이겼습니다.5연승을 달린 한화는 리그에서 두 번째로 70승(48패 3무) 고지를 밟고 1위 LG 트윈스와 격차 4.5경기를 유지했습니다.한화는 키움을 상대로 올 시즌 11연승과 함께 고척 경기 9연승을 달렸습니다.한화 선발 폰세는 5이닝 99구 7피안타(1홈런) 2볼넷 9탈삼진 3실점으로 평소보다 고전했지만, 타선 지원을 받아 시즌 16승을 수확했습니다.폰세는 이번 시즌 25번의 등판에서 한 번의 패전도 없이 16연승을 달려 이 부문 KBO리그 신기록을 이어갑니다.앞서 그는 12일 대전 롯데 자이언츠전에서 개막 15연승을 달성해 KBO리그 신기록을 세운 바 있습니다.또한 삼진 9개를 추가해 시즌 220탈삼진을 잡은 폰세는 1983년 장명부(삼미 슈퍼스타즈)와 단일 시즌 최다 탈삼진 공동 5위가 됐습니다.이 부문 신기록인 2021년 아리엘 미란다(두산 베어스)의 225개에는 5개만을 남겼습니다.한화 타선은 시원한 홈런포로 폰세의 어깨를 가볍게 했습니다.한화는 1회 김인환이 시즌 마수걸이 홈런을 선제 투런포로 장식했고, 곧이어 노시환의 1타점 2루타가 이어져 3대 0으로 앞섰습니다.3회에는 하주석과 최재훈의 적시타에 이원석의 밀어내기 볼넷이 이어져 6대 1로 달아났고, 4회에는 이진영의 2점 홈런으로 일찌감치 승기를 잡았습니다.한화 신인 정우주는 7회 노아웃 1, 2루에서 구원 등판해 임지열과 김웅빈, 루벤 카디네스를 모두 3구 삼진으로 처리했습니다.공 9개로 삼진 3개를 잡은 그는 KBO리그 역대 11호 한 이닝 최소 투구 3탈삼진을 달성했습니다.신인 선수로는 지난해 김택연(두산 베어스) 이후 두 번째입니다.키움은 주장 송성문이 3회 폰세를 상대로 시즌 24호 홈런을 터트린 것에 만족해야 했습니다.(사진=한화 이글스 제공, 연합뉴스)