뉴스

한화 신인 정우주, 직구 9개로 역대 11번째 '무결점 이닝'

유병민 기자
작성 2025.08.28 21:47 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한화 신인 정우주, 직구 9개로 역대 11번째 '무결점 이닝'
▲ 직구 9개로 1이닝 최소 투구 3탈삼진 기록을 세운 한화 정우주

프로야구 한화 이글스 신인 오른팔 투수 정우주가 공 9개로 삼진 3개를 잡아내 한 이닝을 끝내는 진기록의 주인공이 됐습니다.

정우주는 오늘 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와 방문 경기에서 팀이 8대 3으로 앞선 7회말 노아웃 1, 2루에서 구원 등판했습니다.

정우주는 첫 타자 임지열을 삼구 삼진, 다음 타자 김웅빈도 삼구 삼진으로 처리했습니다.

그리고 루벤 카디네스마저 공 3개로 삼진을 잡아내며 1이닝 최소 투구 3탈삼진(무결점 이닝)을 완성했습니다.

이 기록은 KBO리그 역대 11번째이며, 신인 선수로는 지난해 김택연(두산 베어스) 이후 두 번째입니다.

마지막 기록은 올해 4월 10일 임찬규(LG 트윈스)가 키움을 상대로 달성했습니다.

정우주는 공 9개 모두 직구를 선택해 '칠 테면 쳐 봐라'는 식으로 키움 타자에게 전력으로 투구했습니다.

키움 타자들은 정우주가 직구를 던질 것을 알고 있었음에도 연달아 헛스윙했습니다.

이날 고척스카이돔에는 코디 폰세(한화), 송성문(키움) 등 다음 시즌 빅리그 진출 가능성이 있는 선수를 지켜보고자 총 11개 팀 미국 메이저리그(MLB) 스카우트가 집결했습니다.

이들은 정우주의 대담한 투구와 삼진 쇼를 지켜보며 경탄했습니다.

(사진=한화이글스 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지