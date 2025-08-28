러, 우크라 수도에 한밤 대규모 공격…15명 사망·48명 부상

▲ 28일(현지시간) 러시아가 우크라이나 수도 키이우에 공격을 가했다.

러시아군이 우크라이나 수도 키이우에 대대적인 미사일·드론 공격을 가해 어린이 4명을 포함해 최소 15명이 숨지고 48명이 다쳤다고 현지 당국이 현지시간 28일 밝혔습니다.이번 공습은 우크라이나 전쟁 종식을 목표로 한 외교적 협상이 좀처럼 진척을 보지 못하는 가운데 수 주 만에 벌어진 대규모 공격이라고 AP통신은 전했습니다.AP·로이터통신 등에 따르면 드론과 순항·탄도미사일을 동원해 이뤄진 이번 공격으로 주택가의 고층 아파트를 비롯해 여러 건물이 심하게 파손되고 시내 곳곳에 화재가 발생했습니다.티무르 트카츠헨코 키이우 군사행정청장은 전형적인 러시아식 공격이었다면서 평범한 주택가 건물들을 겨냥해 여러 방향에서 합동 공격이 이뤄졌다고 전했습니다.그는 키이우 시내에서 7개 지역 20여 곳에 공격 여파가 있었고 시내 중심가의 쇼핑센터를 비롯해 약 100동의 건물이 파손됐다고 설명했습니다.유럽연합(EU) 대표부 건물과 영국문화원도 피해를 입어 EU와 영국이 강력히 반발했습니다.또 드니프로강 반대편의 아파트 두 동이 심각한 손상을 입었다면서 동쪽 교외지역에서도 5층 건물이 부분 파손됐고 구조대가 출동해 매몰자를 수색하고 있다고 덧붙였습니다.볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에서 "러시아가 외교적 해결과 종전 대신 살상을 선택했다"면서 러시아에 대한 강력한 제재를 촉구했습니다.그는 "평화를 촉구하면서 주로 침묵을 지키고 있는 전 세계 모두의 대응을 기대한다"고 덧붙였습니다.그러나 러시아 국방부는 우크라이나의 방산 시설과 군 비행장을 타격했다고 주장했다고 로이터통신이 전했습니다.우크라이나군 당국은 간밤 러시아군 드론 598대 중 563대, 미사일 31발 중 26발을 격추했다고 밝혔습니다.또 중부 빈니차 지역의 철도 시설이 손상됐고, 핵심 전력 인프라가 공격받아 주민 6만명이 정전을 겪었다고 전했습니다.우크라이나도 러시아 에너지 시설에 대한 공격을 이어갔습니다.우크라이나 측은 간밤에 러시아 남부 흑해 연안의 크라스노다르 지역 아핍스키 정유공장과 사마라 지역 정유공장을 공격했다고 밝혔습니다.우크라이나군의 드론 공격으로 아핍스키 정유공장에서 화재가 발생했으며 피해 범위는 아직 불분명하다고 로이터는 전했습니다.아핍스키 정유공장에서는 크라스노다르 정유공장과 함께 작년 720만t의 원유를 처리했으며 올해 1∼6월 처리량은 300만t이었다고 로이터는 설명했습니다.러시아 국방부는 최소 7개 지역에서 밤새 우크라이나 드론 102대를 격추했다고 밝혔습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아와 우크라이나의 정상회담에 이어 미국까지 포함한 3자 정상회담으로 우크라이나 전쟁의 종식을 도모하고 있으나 러시아가 좀처럼 부응하지 않는 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)