[단독] 현역 4성 장군 7명 전원 전역…"계엄 청산 위해 불가피"

12·3 비상계엄 사태 이후 정권은 교체됐고, 64년 만에 민간인 출신의 국방장관이 취임했죠. 다음 주쯤 군 장성 인사가 단행되는데, 군 인사 사상 처음으로 현역 4성 장군 7명 전원을 전역시키는 방침이 세워진 걸로 확인됐습니다.



김태훈 국방전문기자의 단독보도입니다.



4성 장군인 현역 대장은 합참의장, 육해공군 참모총장, 연합사 부사령관, 육군 지상작전사령관과 제2작전사령관 등 모두 7명입니다.



그동안 대장급 군 인사에선, 현역 서열 1위인 합참의장 자리에 나머지 대장 6명 중 1명이 임명되고는 했습니다.



하지만 다음 주로 예상되는 올해 하반기 군 인사는 다릅니다.



복수의 군 고위 소식통은 "이번 인사의 원칙 중 하나는 현역 대장 전원의 전역"이라고 SBS에 밝혔습니다.



차기 합참의장 임명이 유력시됐던 강신철 연합사 부사령관, 계엄과 무관함을 주장해 온 강호필 지상작전사령관, 그리고 3군 참모총장 등 대장 7명 모두 군복을 벗는 겁니다.



이들의 빈자리는 3성 장군인 중장들이 메우는데, 계엄 연루자들을 제외하는 만큼 중장, 소장 등 진급 인사의 폭도 연쇄적으로 커질 전망입니다.



현역 대장 7명 전원에 대한 전역 조치는 초유의 일입니다.



지난 2022년 5월, 윤석열 정부가 군 장성 인사에서 6명을 전역시킨 적은 있습니다.



전체 장성 인사도 사상 최대 규모로 예상됩니다.



군 소식통은 "12·3 비상계엄을 청산하고, 군을 혁신하기 위해서 대대적 인사가 불가피하다"고 인사의 취지를 설명했습니다.



차기 합참의장은 최근 사건 사고가 잇따랐던 공군과 현 합참의장을 배출한 해군이 아닌 육군에서 나올 가능성이 큽니다.



인사권 없는 합참의장에는 육사 출신을, 육군 인사권을 갖는 육군참모총장에는 비육사 출신을 기용함으로써, 합참의장에게는 문민 국방장관 보좌를, 비육사 참모총장에겐 불법 계엄의 뿌리를 뽑는 역할을 맡길 거라는 전망도 있습니다.



여기에 공군과 해군은 민가 오폭이나 일본 전투기 발진 사고, 해군호텔 예식장 유착 의혹 사건 등이 인사의 변수로 꼽힙니다.



합참에서 주요 보직을 맡아온 장성들의 경우, 특검 수사 과정에서 12·3 계엄에 연루된 혐의가 드러날 수도 있는 만큼 이번 인사에서는 배제될 거라는 관측입니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 채철호, 디자인 : 장성범)