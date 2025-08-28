뉴스

야구장에서도 돋보인 '손'…"완벽한 스트라이크"

이정찬 기자
작성 2025.08.28 21:15 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

손흥민 선수가 다저스타디움에서 생애 첫 시구를 선보였습니다. 골문 구석을 찌른 지난 주말 프리킥 데뷔골만큼, '손'으로 던진 공도 정확하게 꽂혔습니다.

이정찬 기자입니다.

<기자>

손흥민의 생애 첫 시구를 보기 위해 다저스타디움에 수많은 팬이 몰려든 가운데,

[많이 기대가 됩니다.]

[형 사랑합니다.]

손흥민은 먼저 라커룸에서 다저스 선수단의 뜨거운 환대를 받았습니다.

[키케 에르난데스/LA 다저스 선수 : 만나서 반갑습니다. 감사합니다.]

밝게 웃으면서도 긴장한 모습이 역력했던 손흥민은,

[데이브 로버츠/LA 다저스 감독 : 경기하는 거 보러 가야겠어요.]

[손흥민/LA FC 공격수 : 100%. 정말 환영합니다. 오늘보단 훨씬 차분할 겁니다.]

WBC에서 태극마크를 달았던 토미 현수 에드먼과 만나고,

[토미 현수 에드먼/LA 다저스 선수 : 야구해 봤어요?]

[손흥민/LA FC 공격수 : 처음이에요.]

[토미 현수 에드먼/LA 다저스 선수 : 처음이요? 자라면서 쭉 축구만 한 거예요?]

자신의 시구를 받을 투수 스넬과 대화를 나누며 마음을 진정시켰습니다.

[블레이크 스넬/LA 다저스 투수 : 높은 공은 괜찮아요. 내가 잡아 줄게요.]

지난해 월드시리즈 우승 주역 프리먼과 유니폼을 교환한 뒤, 뜨거운 환호 속에 마운드에 오른 손흥민은 보란 듯이 스트라이크존
한복판에 공을 꽂아 탄성을 자아냈습니다.

[완벽합니다, 쏘니! 감사합니다.]

[블레이크 스넬/LA 다저스 투수 : 심지어 글러브는 움직이지도 않았어요. 바로 여기로.]

그리고, 상징적인 이 한마디로 경기 시작을 알렸습니다.

[손흥민/LA FC 공격수 : 이제 다저스 야구가 시작됩니다!]

모든 임무를 완수한 손흥민은,

[손흥민/LA FC 공격수 : 이제 좀 긴장이 풀리네요.]

이제 LA 홈 데뷔전을 준비합니다.

---

댈러스전 환상적인 데뷔골이 주간 베스트 골에 선정된 가운데, 손흥민은 나흘 뒤 안방에서 두 경기 연속 골 사냥에 나섭니다.

(영상취재 : 이두현(SBS 인터내셔널), 영상편집 : 박정삼, 디자인 : 이연준)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이정찬 기자 사진
이정찬 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지