강훈식 "어떤 야당 제안이든 논의…트럼프도 두시간 만에 오해풀어"

▲ 강훈식 비서실장이 28일 용산 대통령실에서 한미 정상회담 결과 등을 설명하는 기자간담회를 하고 있다.

대통령실은 이재명 대통령이 국민의힘 장동혁 신임 대표와 회동을 추진하는 것과 관련해 "무엇이든 논의할 수 있다"며 장 대표 측의 긍정적인 답변을 기다리겠다고 밝혔습니다.강훈식 대통령 비서실장은 서울 용산 대통령실에서 가진 기자간담회에서 "이 대통령은 야당과 충분히 적극적으로 소통을 하겠다는 의지가 있다"며 이같이 말했습니다.강 실장은 회동이 성사될 경우 의제에 대해 "(장 대표에 대한) 당선 축하나 한일·한미회담 후속대책을 논의하지 않겠나"라고 전망했습니다.이어 "(장 대표 측에서) '이런 것을 논의하자'고 제안해 오는 의제가 있다면 어떤 것이라도 상관없이 논의할 수 있다"고 설명했습니다.앞서 장 대표가 '정식 제안이 온다면 어떤 형식으로 어떤 의제를 가지고 회담할지 서로 협의하고, 응할 것인지도 그때 결정하겠다'고 언급한 데 대해선 "의제나 형식이 안 맞아 못 만난다는 것은 이해하기 어렵다. 더 넓은 마음으로 대통령실의 제안을 헤아려달라"고 거듭 당부했습니다.강 실장은 "전임 대통령이 야당 대표를 만나는 데 걸린 시간에 비하면 (지금 이 대통령과 야당 간 대화는) 빈도도 잦고 내용도 다양하다는 데 모두 공감할 것"이라고 자평하기도 했습니다.특히 최근 한미정상회담을 거론하며 "이 대통령과 도널드 트럼프 대통령도 두 시간 만에 오해를 풀고 끈끈해졌는데, 대한민국은 (여야 간) 여러 오해가 있는 것 같다"고 언급하기도 했습니다.강 실장은 "(이 대통령이 야당 측과) 만나서 얘기하자고 하는데도 오해가 있는 형편"이라며 "외교·안보 문제에 있어서는 여야가 없다고 정치권 선배들이 수십년 전부터 얘기해왔다. 지금의 여야도 이를 되새겨주시기를 바란다"고 호소했습니다.(사진=연합뉴스)