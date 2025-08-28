채상병특검, 내일 이시원 재소환…'기록 회수' 상황 확인

▲ 이시원 전 대통령실 공직기강비서관

채상병 사건 외압·은폐 의혹을 수사하는 이명현 순직해병 특별검사팀은 내일(29일) 이시원 전 대통령실 공직기강비서관을 재소환한다고 밝혔습니다.채상병 사건의 기록 회수에 관여해 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 피의자 신분으로, 지난달 31일 특검에서 한 차례 조사받은 이후 두 번째입니다.정민영 특검보는 오늘 정례 브리핑에서 "지난 조사 이후 관련 당사자들을 통해 새로 확인한 내용들을 토대로 이 전 비서관의 직권남용 등 혐의에 대해 추가 조사할 예정"이라고 밝혔습니다.이 전 비서관은 2023년 8월 2일 사건을 초동 조사한 해병대 수사단이 임성근 전 1사단장 등을 업무상 과실치사 혐의자로 적시한 사건 기록을 경북경찰청에 이첩하자 임기훈 전 국방비서관, 유재은 전 국방부 법무관리관 등과 수시로 통화하면서 기록 회수에 관여한 혐의를 받습니다.2차 조사에서는 기록 이첩·회수 당일 상황에 대한 추가 확인에 집중할 방침이라고 정 특검보는 설명했습니다.첫 조사에서 확보한 진술을 유 전 관리관 등 다른 피의자들의 진술과 교차 검증하는 방식입니다.특검팀은 박정훈 해병대 수사단장(대령)에 대한 진정·긴급구제 신청이 국가인권위원회(인권위)에서 기각된 건과 관련해 김용원 인권위 상임위원 겸 군인권보호관(차관급)의 직권남용 혐의를 규명하고자 다음 주부터 본격적으로 참고인 조사를 진행할 예정입니다.다음 달 1일에는 박광우 전 인권위 군인권조사국장 직무대리를, 다음 달 3일에는 박진 전 인권위 사무총장이 참고인 신분으로 특검팀에 출석합니다.김 위원이 위원장을 맡은 군인권소위는 박 대령이 2023년 8월 14일 낸 긴급구제 조치 신청을 그달 29일 기각했다.같은 날 박 대령의 인권침해에 대해 제기한 진정도 지난해 1월 기각 처분했습니다.김 위원은 2023년 8월 9일 국방부 검찰단의 사건기록 회수 조치를 비판하는 성명을 내기도 했는데, 진정·긴급구제 조치 신청이 있던 당일 이종섭 당시 국방부 장관과 통화한 뒤 입장을 바꾼 것으로 특검팀은 의심하고 있습니다.또 김 위원이 해당 진정 사건을 전원위원회에 회부하지 않고 소위에서 기각한 것이 절차상 위법한 것은 아닌지도 확인하고 있습니다.김 위원은 이들 의혹과 관련해 직권남용 권리행사방해 혐의로 공수처에 고발됐습니다.이후 특검이 사건을 넘겨받아 그를 출국금지하는 한편 인권위로부터 관련 자료를 제공 받아 검토하고 일부 관계자의 참고인 조사를 하는 등 초동 수사를 진행해 왔다고 정 특검보는 설명했습니다.한편, 특검팀은 '임성근 구명로비' 의혹 당사자이자 김건희 여사의 측근인 이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 측근 차모씨와 함께 파손해 폐기하려던 휴대전화에 대해 다른 기관에 복구를 의뢰했다고 밝혔습니다.이와 관련해 특검팀은 차씨를 증거인멸 혐의로 입건했으나 이 전 대표에 대해서는 아직 증거인멸 교사 등 혐의를 적용하지 않은 상태입니다.