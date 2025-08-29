한 달간 방탄소년단 공연 실황 4편 상영…메가박스, 'BTS 무비 위크스' 진행

이미지 확대하기

메가박스가 한 달간 그룹 방탄소년단의 공연 실황 4편을 만나볼 수 있는 'BTS 무비 위크스'(MOVIE WEEKS)를 시작한다. 글로벌 예매 오픈과 함께 방탄소년단의 감동의 순간을 담은 메인 예고편을 공개했다.지난 27일 방탄소년단 팀 공식 SNS를 통해 공개된 'BTS MOVIE WEEKS' 메인 예고편이 폭발적인 관심을 모으고 있다. 메인 예고편에는 무대를 가득 채우는 열기 속에서 관객들과 하나 되어 호흡하는 방탄소년단의 모습이 담겨 있다. 특히 영상 초반에 등장하는 슬로건 "ARMY YOU READY? LIGHT IT UP"은 콘텐츠에 대한 기대감을 고조시킨다.방탄소년단의 의미 있는 발자취가 담긴 'BTS MOVIE WEEKS'에는 처음으로 KSPO DOME에 입성한 'BTS 2016 Live 花樣年華 On Stage : Epilogue', 글로벌 아티스트로의 도약을 보여준 'BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL'이 포함되어 있다. 또한 한국 가수 최초로 영국 웸블리 스타디움에서 단독 공연을 펼친 'BTS 2019 WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' LONDON'과 데뷔 8주년 기념 온라인 팬미팅 'BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO'도 상영작에 이름을 올렸다. 4편의 상영작 모두 생생한 현장감을 위해 4K 초고화질과 5.1 입체 음향으로 리마스터링 과정을 거쳐 관객들은 마치 공연장에 있는 듯한 극장 경험을 할 수 있다.한편, 지난 26일 메가박스 공식 SNS를 통해 공개된 'BTS MOVIE WEEKS' 상영작별 포스터도 큰 주목을 받고 있다. 상영작별 포스터는 각 공연의 콘셉트를 반영한 톤앤무드로 시선을 끌며, 해마다 달라지는 멤버들의 스타일 변화를 확인할 수 있다는 점에서 흥미를 더한다. 공연별 개성을 뚜렷하게 보여주는 디자인은 4편의 공연 실황을 모두 관람하고 싶게 만드는 관람욕을 불러일으킨다.'BTS MOVIE WEEKS'는 현지 시간 8월 27일 글로벌 예매를 오픈하며 전 세계 관객들의 뜨거운 관심을 모으고 있다. 국내에서는 메가박스 공식 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 9월 10일 오전 10시부터 순차적으로 예매가 진행되며, 상영은 9월 23일부터 10월 21일까지 약 한 달간 이어진다. 개봉 첫날인 9월 23일에는 메가박스 코엑스점에서 4편의 공연 실황을 볼 수 있는 특별 상영회가 열리며, 이후 다양한 온·오프라인 이벤트도 진행될 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)