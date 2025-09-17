[오그랲] "GPU 이제 필요 없다?" 요즘 AI 생태계 뒤흔드는 '이것'

정부가 지난 8월 22일, 2025년 하반기부터 추진될 경제성장전략을 발표했습니다. AI 대전환 15개 과제와 초혁신경제 15개 과제까지 모두 30개의 선도 프로젝트였는데요. AI 대전환 15개 과제의 주요 프로젝트들을 살펴보면 로봇, 자동차, 선박, 가전, 드론 등이 포함되어 있어요. 이 프로젝트를 관통하는 하나의 키워드가 있습니다. 바로 기기에서 AI를 구동해야 하는 온디바이스 AI입니다.



온디바이스 시장이 커지면서 기존 AI 기업들뿐 아니라 전자제품 기업, 자동차 기업들도 모두 AI에 뛰어들고 있습니다. 거기에는 대기업만이 아니라 중소기업, 스타트업도 참여해 저마다의 능력을 발휘하고 있죠. 오늘 오그랲에서는 수많은 기업들의 전쟁이 벌어지고 있는 온디바이스 AI에 대한 이야기를 5가지 그래프를 통해 살펴보겠습니다.



(취재 : 안혜민, 영상취재 : 강동철, 편집 : 권나연, 디자인 : 안준석, 인턴 : 주하나, 제작 : 디지털뉴스제작부, 제작지원 : 페르소나AI)