러, 우크라 수도에 한밤 대규모 공격…10명 사망·48명 부상

▲ 28일(현지시간) 러시아가 우크라이나 수도 키이우에 공격을 가했다.

러시아군이 우크라이나 수도 키이우에 대대적인 미사일·드론 공격을 가해 어린이 포함 최소 10명이 사망하고 48명이 부상했다고 로이터와 AP통신이 우크라이나 측 발표를 인용해 현지시간 28일 보도했습니다.이번 키이우 공격은 우크라이나 전쟁 종식을 목표로 한 외교적 협상이 좀처럼 진척을 보지 못하는 가운데 벌어졌습니다.보도에 따르면 한밤중에 드론과 순항·탄도미사일을 동원해 이뤄진 이번 공격으로 주택가의 고층 아파트를 비롯해 여러 건물이 심하게 파손되고 시내 곳곳에 화재가 발생했습니다.티무르 트카츠헨코 키이우 군사행정청장은 전형적인 러시아식 공격이었다면서 평범한 주택가 건물들을 겨냥해 여러 방향에서 합동 공격이 이뤄졌다고 전했습니다.티무르 청장은 키이우 시내에서 7개 지역 20여 곳에 공격 여파가 있었고 시내 중심가의 쇼핑센터를 비롯해 약 100동의 건물이 파손됐다고 설명했습니다.또 드니프로강 반대편의 아파트 두 동이 심각한 손상을 입었다면서 동쪽 교외지역에서도 5층 건물이 부분 파손됐고 구조대가 출동해 매몰자를 수색하고 있다고 덧붙였습니다.젤렌스키 우크라이나 대통령은 SNS에 게시물을 올려 러시아가 외교적 해결과 종전 대신 살상을 선택하고 있다면서 러시아에 대한 강력한 제재를 촉구했습니다.젤렌스키 대통령은 또 "평화를 촉구하면서 주로 침묵을 지키고 있는 전 세계 모두의 대응을 기대한다"고도했습니다.우크라이나도 러시아 에너지 시설에 대한 공격을 이어갔습니다.우크라이나 측은 간밤에 러시아 남부 흑해연안의 크라스노다르 지역 아핍스키 정유공장과 사마라 지역 정유공장을 공격했다고 밝혔습니다.우크라이나군의 드론 공격으로 아핍스키 정유공장에서 화재가 발생했으며 피해 범위는 아직 불분명하다고 로이터는 전했습니다.아핍스키 정유공장에서는 크라스노다르 정유공장과 함께 지난해 720만 톤의 원유를 처리했으며 올해 상반기 처리량은 300만 톤이었다고 로이터는 설명했습니다.트럼프 미국 대통령은 러시아와 우크라이나의 정상회담에 이어 미국까지 포함한 3자 정상회담으로 우크라이나 전쟁의 종식을 도모하고 있으나 러시아가 좀처럼 부응하지 않는 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)