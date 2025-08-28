"배달 맛집 충격 위생 상태"…사진 공개돼 '논란'

평점이 높은 유명 배달 맛집의 충격적인 주방 위생 상태가 공개되면서 논란이 일고 있습니다.



<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '배달 맛집 주방 위생 상태 '경악''입니다.



최근 한 온라인 커뮤니티에 '유명 배달 맛집 주방의 충격적 위생 상태'라는 제목으로 올라온 모습입니다.



글쓴이는 해당 음식점이 배달앱에서 평점 높은 맛집으로 알려져 있었다면서 주방 사진을 공개했는데요.



사진 속 주방은 가스레인지 주변이 누렇게 기름때로 덮여 있었고 조리대 타일에는 오래된 얼룩이 그대로 남아 있었습니다.



게다가 도마는 심하게 변색됐고 그 위엔 파리까지 앉아 있었는데요.



곰팡이와 쓰레기가 어지럽게 널려 있는 싱크대에, 식자재 관리 또한 엉망이었습니다.



비위생적인 위생 상태도 문제지만 식중독 등의 식품 안전사고 위험성을 높일 수 있어 더욱 우려를 자아내는 모습이었는데요.



해당 게시물을 접한 누리꾼들은 "배달만 하는 식당을 거르게 되는 이유" "알고는 절대 못 먹어, 음식 시킬 엄두가 안 난다" "마감 때 10분만 정리해도 깨끗할 텐데" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티 보배드림)