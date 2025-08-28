내년도 지방세제 개편…인구감소지역·빈집 등 지방세 더 감면

▲ 행정안전부 김정선 지방세제국장 직무대리(왼쪽)가 지난 27일 정부세종청사 중앙동 브리핑룸에서 열린 제11회 정책설명회에서 2025년 지방세제 개편안에 관해 설명하고 있다.

정부가 지역 경제 회복을 촉진하기 위해 비수도권·인구감소지역을 중심으로 지방세를 더 감면해 주기로 했습니다.전국 13만 4천 호에 달하는 빈집 정비를 유도하는 차원에서 빈집 철거 후 토지에 대한 재산세도 감면합니다.행정안전부는 오늘(28일) 이런 내용을 담은 '2025년 지방세제 개편안'을 발표했습니다.개편안에 따르면 정부는 산업·물류·관광단지 등 지역별 중점산업 조성을 효율적으로 지원하기 위해 수도권, 비수도권, 인구감소지역 순으로 지방세 감면율을 높게 적용하기로 했습니다.기존 산업단지의 경우 수도권·비수도권에 감면율 차등을 뒀다면, 올해 개편안에는 수도권·비수도권 외에 인구감소지역 특례를 신설해 가장 높은 감면율을 적용하기로 했습니다.산업단지 입주자의 경우 수도권 취득세 감면율은 35%지만, 비수도권 50%, 인구감소지역은 75%까지 높아집니다.관광단지 시행자도 현행 취득세 감면율은 25%였는데, 개편안은 수도권은 10%, 비수도권은 25%, 인구감소지역 40%로 차등 적용합니다.인구감소지역에서 창업하거나 사업장을 신설하면 받았던 취득·재산세 감면(5년간 100%·이후 3년 50%)도 연장됩니다.감면 업종은 기존 32개에서 야영장업, 관광펜션업 등으로 확대됩니다.인구감소지역 일자리 확대를 위해 해당 지역에 있는 기업이 지역 주민을 우선 고용하는 경우 법인지방소득세 세액공제(1인당 45만 원·중소기업 70만 원) 혜택을 주기로 했습니다.빈집 정비를 촉진하고자 빈집 철거 후 토지에 대한 재산세 감면(5년간 50%)도 신설했습니다.철거 후 3년 안에 신축하면 취득세 50%를 감면합니다.출산·양육을 지원하고자 생애 최초 구입 주택에 주어졌던 취득세 100% 감면을 연장하고, 육아휴직자 대체 인력으로 채용된 노동자에 대한 급여를 종업원분 주민세 과표에서 공제합니다.들썩이는 공공요금 안정화를 위해 철도 관련 공공기관에 대한 취득·재산세 감면도 연장합니다.한번 불이 나면 큰 인명 피해를 내온 숙박시설 화재 예방을 위해 지방세 감면을 연계하는 방안도 내놨습니다.정부는 스프링클러 비의무대상 숙박시설이 자진해서 스프링클러를 설치하면 지방세를 감면하기로 했습니다.취득세는 100%, 재산세는 2년간 100%, 이후 3년간은 50%씩 깎아줍니다.지난 3월 기준 전체 숙박시설은 3만 6천 동으로, 이 가운데 약 88%인 3만 2천 동이 스프링클러 비의무대상입니다.행안부는 개편안대로 관련 법 개정이 이뤄지면 스프링클러 설치 시 지방세 감면 혜택을 볼 수 있을 것으로 기대했습니다.납세자보호관의 역할도 커집니다.납세자보호관은 과세기관의 위법·부당한 행위를 감시·시정하기 위해 지방자치단체 공무원으로 운영됩니다.정부는 납세자보호관이 과세 전 적부심사·이의신청에 대한 지방세심의위원회의 심의·의결 과정에 참여해 의견을 제출하는 등 납세자를 보다 적극적으로 보호할 수 있도록 역할을 확대하기로 했습니다.행안부는 올해 지방세 지출 재설계에 따라 약 1,003억 원의 세수 효과가 있을 것으로 예상했습니다.지방세제 개편안은 내일 입법예고에 들어가고, 9월 30일 국무회의를 거쳐 10월 초 국회에 제출됩니다.(사진=연합뉴스)