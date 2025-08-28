김병기 "국민이 입법·행정 권력 모아줘…새 한국 만들라는 명령"

▲ 28일 인천시 중구 파라다이스시티 컨벤션에서 열린 더불어민주당 의원단 워크숍에서 김병기 원내대표가 발언하고 있다.

김병기 더불어민주당 원내대표는 9월부터 시작되는 정기국회와 관련해 "흔들림 없는 개혁과 신속한 민생 회복 추진으로 국민에게 희망을 드리자"고 말했습니다.김 원내대표는 오늘(28일) 인천 파라다이스시티에서 개최된 당 국회의원 워크숍에서 "멈춰있던 국정 운영의 시계가 이재명 정부 출범 이후 다시 힘차게 돌고 있다. 국익 중심의 성공적 관세 협상과 한미정상회담을 이뤄냈다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "국민께서 민주당에 입법 권력과 행정 권력을 모두 모아줬다"며 "이는 완전히 새로운 대한민국을 만들라는 준엄한 명령으로 그에 맞는 책임과 결단을 보여야 한다"고 덧붙였습니다.또 "이재명 정부의 국정 기조와 국정과제 실천을 더 확실하게 뒷받침해야 한다."며 "이를 통해 우리 정부의 성과를 더 굳건히 하고 민생 체감지표를 확대해야 한다"고 언급했습니다.그러면서 ▲ 정부조직법 ▲ 이른바 '공공기관 '알박기' 근절법 ▲ 검찰개혁 ▲ 가짜정보 근절 등을 핵심 추진 과제로 열거하면서 "권력이 더는 국민 위에 군림하지 못하도록 제도적 장치를 굳건히 세우겠다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)