폰세·송성문 보자…고척에 MLB 8개 구단 스카우트 집결

▲ 15일 서울 고척 스카이돔에서 열린 홈경기에서 올 시즌 20번째 홈런 때리고 타구 바라보는 키움의 송성문

프로야구 한화 이글스와 키움 히어로즈가 맞붙는 오늘(28일) 서울 고척스카이돔에 미국 메이저리그(MLB) 8개 구단 스카우트가 집결합니다.키움 구단에 따르면, 이날 고척스카이돔을 방문하겠다고 신청한 구단은 디트로이트 타이거스, 시애틀 매리너스, 애리조나 다이아몬드백스, 시카고 컵스, 신시내티 레즈, 샌디에이고 파드리스, 뉴욕 양키스입니다.서울 고척스카이돔과 잠실구장에는 평소에도 종종 MLB 스카우트가 방문하지만, 이렇게 많은 인원이 몰리는 건 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 빅리그에 진출하기 직전 해인 2023년에야 볼 수 있던 광경입니다.고척스카이돔에는 이번 주중 3연전 내내 많은 스카우트가 찾았습니다.26일에는 디트로이트와 컵스, 신시내티, 시애틀, 로스앤젤레스 에인절스 스카우트가 방문했고, 27일은 디트로이트, 컵스, 애리조나, 에인절스 직원이 찾았습니다.이들은 올 시즌 후 빅리그에 도전하겠다는 의사를 밝힌 송성문(키움)을 보러 왔을 가능성이 큽니다.송성문은 이번 시즌 타율 0.317, 23홈런, 21도루, 76타점, 83득점, OPS(출루율+장타율) 0.918로 활약 중입니다.이달 초 구단과 6년 총액 120억 원짜리 장기계약을 체결하기도 했던 그는 이번 시즌이 끝나고 포스팅 시스템(비공개 경쟁입찰)을 통해 미국행을 모색할 방침입니다.송성문은 조만간 해외 에이전트를 선임하고 해외 도전을 공식화할 것으로 보입니다.26일과 27일 MLB 스카우트의 이목이 송성문에게 집중됐다면, 가장 많은 스카우트가 고척스카이돔을 찾는 28일은 폰세도 지켜봅니다.올 시즌 24경기에서 15승 무패, 152⅔이닝, 211탈삼진, 평균자책점 1.53으로 리그를 지배하는 폰세는 이날 키움전에서 시즌 16승에 도전합니다.26일과 27일에는 고척을 찾지 않았다가 28일에만 방문하는 팀은 샌디에이고와 양키스입니다.또한 앞선 2경기에서 고척스카이돔을 한 번이라도 찾았던 구단은 모두 28일에도 좌석을 신청했습니다.특히 3연전 내내 자리를 지키는 디트로이트 구단은 3경기 모두 3명씩 앉을 수 있는 중앙 테이블 석을 요청해 가장 많은 인원이 KBO리그 경기를 지켜봅니다.(사진=키움 히어로즈 제공, 연합뉴스)