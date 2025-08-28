"북한 상황 예측 어려워져…트럼프, 대북 협상 모색 시급"

▲ 도널드 트럼프 미 대통령과 김정은 북한 국무위원장(오른쪽)

북한의 예측 불가능성이 커지면서 도널드 트럼프 미국 대통령이 시급하게 대북 협상을 모색할 필요가 있다고 미 주간지 뉴스위크가 보도했습니다.뉴스위크는 '트럼프의 대북 합의 모색이 이전보다 더 시급한 이유'라는 제목의 분석 기사에서 김정은 북한 국무위원장이 러시아 파병을 결정하고 러시아와 밀착을 강화하며 군사력 강화에 속도를 내는 일련의 상황을 거론했습니다.그러면서 이런 변수들이 점점 더 예측 불가능해지는 상황에 추가적 변동성을 가하고 있다는 것이 전문가들의 시각이라고 전했습니다.미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬 산하 스코크로프트 전략안보센터의 마커스 갈로스카스 인도태평양 안보이니셔티브 국장은 뉴스위크에 "김정은이 한반도에서 새로운 갈등을 촉발할 수 있다는 실제적이고 점증하는 위험이 있다"고 말했습니다.그는 "북한의 중대 공격이 최근 없었다고 해서, 또한 김정은이 남북통일 목표를 버렸다고 해서 너무 많은 미국인이 이런 위험을 안일하게 여기는 것이 아닌가 우려된다"고 덧붙였습니다.그는 많은 미국인이 전면적 공격을 억지하는 데 초점을 맞추고 있다면서 유럽과 아시아의 갈등 지역이 서로 영향을 미칠 가능성이 커지고 북한의 핵능력도 강화돼 위험이 더 커진 상태라고 지적했습니다.그러면서 "러시아의 지원으로 북한의 군사력이 강화되면서 김정은의 위험 계산법이 바뀔 가능성이 있다. 김정은이 어느 시점에 군사력을 다시 사용하는 결정을 할지 예상하기 어려울 것"이라고 분석했습니다.미 랜드연구소의 브루스 베넷 선임연구원도 뉴스위크에 "북한에 상당한 내부적 불안정성이 있다"면서 당국이 식량이나 생필품 같은 주민들의 기본적 필요를 맞춰주지 못한 데 따른 것이라고 설명했습니다.그는 특히 북한의 엘리트층 역시 어느 정도의 생활 유지가 쉽지 않아진 데다 김 위원장이 2023년 말 '적대적 두 국가론'을 내세워 통일 이후 한국 수준의 삶을 영위할 수 있을 것으로 기대했던 엘리트층 다수의 희망도 없애버린 셈이라고 주장했습니다.베넷 선임연구원은 김 위원장이 러시아에 파병할 때 무기 사용 훈련이 안 된 (체제) 적대 계층에서는 보내지 않았고 파병 특수부대도 자녀가 1명인 경우가 대부분인 엘리트층에서 구성했다는 주장도 했습니다.이런 상황들이 겹치면서 북한 내부에 긴장이 조성돼 김 위원장의 돌발 행동으로 이어질 수 있다는 것이 베넷 선임연구원의 설명입니다.그는 한미가 북한의 핵 프로그램을 완전히 없애는 것보다 핵능력 증강 중단이나 최소한 중대한 제한 등으로 접근법을 조정할 필요가 있다면서 "북한이 핵무기를 절대로 포기하지 않을 가능성이 크기 때문에 (이것이) 더 적절한 목표"라고 분석했습니다.