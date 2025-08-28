[여담야담] 정청래-장동혁 '강대강' 대치…이 대통령 나서나?

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김진욱 전 더불어민주당 대변인, 김종혁 전 국민의힘 최고위원, 양만희 SBS 논설위원
● '강대강' 신경전 가열
김진욱 / 전 더불어민주당 대변인
"정청래, 장동혁에 원론적 질문 던져…왜곡·망상 아냐"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"정청래, 민주당 지지도 하락 이유 깨달아야"
양만희 / SBS 논설위원
"정청래, 승리적 성과 얻기 전엔 먼저 손 내밀지 않을 듯"
● "여야 지도부 회동 즉시 추진"
김진욱 / 전 더불어민주당 대변인
"대통령과 회동 어떻게 준비할지는 장동혁 몫"
김종혁 / 전 국민의힘 최고위원
"장동혁, 대통령과 회동 응할 것…거절할 명분 없어"
