골프존문화재단, '이웃사랑 행복나눔'으로 5년간 8억 9천만 원 후원

▲ 골프존문화재단 이웃사랑 행복나눔

골프존문화재단이 지난 2021년부터 올해까지 이어온 '골프존 이웃사랑 행복나눔' 후원으로 총 1만 9천여 세대에 약 8억 9천만 원을 후원했다고 밝혔습니다.골프존 이웃사랑 행복나눔은 골프존문화재단이 주최하고 각 지역 시·군청 등이 공동 주관하며 골프존그룹의 후원으로 지역 사회 취약 계층에게 생활필수품 등을 지원하는 사회공헌 활동입니다.골프존문화재단은 2021년 4천200세대를 시작으로 2022년 3천900세대, 2023년 4천300세대에 이어 지난해에도 4천400세대를 도왔습니다.올해 역시 7월까지 2천950세대에 약 1억 3천만 원 상당의 생활필수품을 전달했고, 내일 충남 천안에서도 후원 행사를 열 계획입니다.김영찬 골프존문화재단 이사장은 "기업의 성장만큼 중요한 것은 사회와 함께 나아가는 힘"이라며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에서 진정성 있는 사회공헌 활동을 통해 더 많은 이웃과 희망을 나눌 예정"이라고 말했습니다.(사진=인터컴 제공, 연합뉴스)