이정후, 추신수 이어 한국인 두 번째로 시즌 30번째 2루타

▲ 이정후

샌프란시스코 자이언츠의 주전 외야수 이정후(27)가 한국 선수로는 두 번째로 미국프로야구 메이저리그(MLB) 한 시즌 2루타 30개를 기록했습니다.이정후는 오늘(28일) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2025 MLB 시카고 컵스와 홈 경기에 7번 타자 중견수로 선발 출전해 4타수 1안타를 치고 팀의 12대 3 승리에 힘을 보탰습니다.그는 4대 3으로 앞선 4회말 1아웃에서 컵스 선발 콜린 레아의 3구째 높은 직구를 걷어내 좌익수 키를 넘기는 2루타를 터뜨렸습니다.전날까지 올 시즌 29개의 2루타를 쳤던 이정후는 30개째를 채웠고, MLB 내셔널리그(NL) 최다 2루타 부문 공동 8위로 올라섰습니다.1위 맷 올슨(35개·애틀랜타 브레이브스)과는 5개 차입니다.이정후는 아울러 한국 선수 두 번째로 한 시즌 2루타 30개 기록을 세웠습니다.역대 MLB에서 뛰었던 한국인 선수 중 한 시즌 30개 이상의 2루타를 기록한 이는 추신수 SSG 랜더스 구단주 보좌역뿐입니다.호타준족의 대명사였던 추신수 보좌역은 총 8차례 이 기록을 세웠는데, 2012년에 기록한 43개는 한국 선수 MLB 한 시즌 최다 2루타 기록입니다.이정후는 구단 역사에도 의미 있는 발자취를 남겼습니다.그는 샌프란시스코 구단 역대 5번째로 한 시즌에 2루타 30개와 3루타 10개를 동시에 친 선수로 기록됐습니다.샌프란시스코 구단 전담 중계 방송사 자료에 따르면, 이정후 전에 이 기록을 세운 샌프란시스코 선수는 윌리 메이스(1958년), 보비 본스(1970년), 개리 매독스(1973년), 앙헬 파간(2012년)입니다.이정후는 올 시즌 5월 이후 슬럼프를 겪으며 주춤하다 8월 이후 무섭게 바람을 일으키고 있습니다.8월 이후 단 두 경기를 제외하고 모든 경기에서 안타를 생산했습니다.아울러 8월 이후 때린 27개의 안타 중 11개(2루타 8개, 3루타 2개, 홈런 1개)를 장타로 연결하면서 양질의 공격력을 선보였습니다.