구미 고공농성 29일 해제…"600일 만에 땅으로"

류희준 기자
작성 2025.08.28 13:47 조회수
▲ 28일 경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장에서 박정혜 수석부지회장(금속노조 한국옵티칼하이테크지회)이 고용승계를 요구하며 599일째 고공농성을 이어가는 가운데 더불어민주당 정청래 대표가 현장을 찾아 얘기를 나누고 있다.

고용승계 등을 요구하며 경북 구미시 한국옵티칼하이테크 공장에서 고공 농성을 이어온 박정혜 수석부지회장(금속노조 한국옵티칼하이테크지회)이 내일 농성을 끝내고 땅으로 내려옵니다.

한국옵티칼하이테크지회(이하 지회)에 따르면 박 수석부지회장은 내일 오후 3시 내려와 기자회견을 열 것으로 알려졌습니다.

지회 측은 "더불어민주당 정청래 대표가 고용승계와 청문회 등 지회가 요구한 여러 사안에 대해 해결할 것을 약속한 만큼 고공 농성을 끝내기로 했다"고 밝혔습니다.

한국옵티칼하이테크는 일본 화학기업인 니토덴코 자회사로 구미 공장은 2003년 설립 이후 LCD편광 필름을 생산해오다 2022년 10월 화재가 발생하자 청산을 결정했습니다.

청산절차에 따라 당시 210명이던 직원에 대해 희망퇴직을 시행했습니다.

희망퇴직을 거부한 17명은 정리해고됐으며 지금은 해고자 중 7명만이 남아 사측에 다른 공장으로의 고용승계를 요구하고 있습니다.

박 수석부지회장의 고공 농성은 사측이 공장을 철거할 것으로 알려진 지난해 1월 8일 시작해 오늘로 599일째 이어지고 있습니다.

노사 간의 입장 차이로 사태 해결에 난항을 겪던 고공 농성은 최근 정부와 민주당이 의지를 보이며 해결의 실마리가 보였습니다.

지난달 26일 김영훈 고용노동부 장관은 현장을 찾아 "해결을 위해 노동부만이 아닌 산자부, 기재부 등과의 협력도 모색하겠다"고 말했습니다.

또 오늘 정청래 대표도 현장을 찾아 사태와 관련해 국회 청문회를 요구하는
박 수석부지회장에게 "청문회든, 입법공청회를 하든 최선을 다할 테니 그만 내려오라"고 거듭 호소했습니다.

이어 "요구하는 대로 한국니토옵티칼 대표이사를 국회로 불러내 노동자들과 직접 대화를 마련하겠다"고 약속했습니다.

(사진=더불어민주당 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
