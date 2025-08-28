2028학년도 대입부터 특성화고 동일계열 인정 기준 완화

▲ 2026학년도 수능 응시원서 접수가 시작된 21일 서울 강서 양천 교육지원청에서 수험생들이 접수를 하고 있다.

현재 고등학교 1학년이 치르는 2028학년도 대학 입시부터 특성화고 특별전형 시 지원자가 고교에서 24학점 이상 이수한 과목에 해당하는 교과를 동일계열로 인정받게 됩니다.특성화고 특별전형에서는 고교 때 전공했던 계열과 동일계열 대학만 지원할 수 있어 동일계열 인정이 입시에서 중요합니다.한국대학교육협의회는 대학 입학전형 위원회의 심의·의결을 거쳐 이런 내용을 담은 2028학년도 대학입학전형기본사항을 확정 발표했습니다.특성화고에서는 최근 융복합 학과 운영 확대와 고교학점제 시행 등으로 각 시도교육청이 제공하는 '특성화고교 학과별 기준학과' 정보를 토대로 대학 전공과 동일계열 여부를 심사하는 기존 방식이 한계에 직면했습니다.이에 따라 대교협은 특성화고에 설치된 학과에서 학생이 24학점 이상 이수한 과목에 해당하는 교과군을 설정하고, 개수에 관계없이 기준을 충족하는 교과군을 동일계열로 인정하기로 했습니다.아울러 학교의 행정부담과 지원자의 준비 부담을 덜어주기 위해 농어촌학생 특별전형 지원 시 제출하는 '지원자격 확인서' 공통 양식을 마련하고, 농어촌학생·지역인재·특성화고교 졸업자 특별전형 지원 자격에서 학교의 '졸업일'을 학교생활기록부 상 기재된 졸업일로 명확하게 규정하기로 했습니다.대교협은 이와 함께 2028학년도 대입 전형 일정도 발표했습니다.주요 일정을 보면 2028학년도 하반기 수능 모의평가를 2027년 8월 말 실시하고, 성적통지 완료 후 같은 해 9월 20일 수시모집 원서접수를 시작합니다.기존 9월 모의평가가 8월 모의평가로 변경되는 만큼, 수시 원서접수 전 모의평가 성적을 확인할 수 있어서 수능 최저기준 충족 가능성을 예상할 수 있게 됩니다.수능 시험일은 2027년 11월 18일, 성적 통지일은 12월 10일입니다.2028학년도 수능은 선택과목 없이 공통과목을 치르는 '통합형 수능'으로 출제되는데, 고교 내신 평가는 기존 9등급 상대평가에서 5등급 상대평가 체제로 바뀝니다.각 대학의 상세한 수시·정시 대학입학전형시행계획은 내년 4월까지 발표될 예정입니다.(사진=연합뉴스)