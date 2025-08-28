'LA 슈퍼스타' 손흥민, 다저스 홈경기서 시구…팬들 "쏘니" 환호

▲ 27일(현지시간) LA 다저스 홈경기서 시구하는 손흥민

미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 활약 중인 손흥민(33·로스앤젤레스FC)이 27일(현지시간) 미국프로야구 메이저리그(MLB) 최강팀으로 꼽히는 로스앤젤레스(LA) 다저스 홈경기에서 힘찬 시구를 선보였습니다.LAFC로 이적해 맹활약 중인 손흥민은 같은 연고지를 쓰는 다저스 구단 초청을 받아 이날 LA 다저스타디움에서 열린 2025 MLB 다저스-신시내티 레즈 전에 시구자로 나섰습니다.이날 오후 5시 30분 경기 시작에 앞서 열린 시구 이벤트에서 장내 아나운서는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL)에서 활약한 손흥민의 이력 등을 소개한 뒤 "LA에 온 것을 환영합니다. 쏘니!"라고 호명했습니다.곧이어 마운드에 올라선 손흥민은 야구선수 못지않은 멋진 폼으로 공을 스트라이크 존 안으로 정확히 넣었습니다.다저스의 등번호 7번인 투수 블레이크 스넬은 손흥민의 공을 받았고, 시구가 끝난 뒤 두 사람은 포옹하며 인사를 나눴습니다.스넬은 "난 글러브를 조금도 움직일 필요가 없었다"며 "완벽한 투구였다"고 말했습니다.손흥민은 "네가 날 편안하게 해 줬다"고 화답했습니다.MLB는 손흥민의 완벽한 시구를 조명했다.공식 소셜미디어 계정을 통해 손흥민의 시구 영상을 소개하면서 "축구 슈퍼스타 손흥민이 다저스타디움에서 완벽하게 스트라이크를 던졌다"고 전했습니다.다저스 구단 역시 "손흥민이 대단한 시구를 했다"고 소개했습니다.현장에서 손흥민의 시구를 지켜본 관중은 박수갈채를 보냈고, 한인 팬들은 "쏘니"를 연발하며 환호성을 질렀습니다.시구를 마친 손흥민은 활짝 웃는 얼굴로 두 손을 크게 올려 흔들며 팬들에게 인사하고 마운드에서 내려왔습니다.이후 손흥민은 홈플레이트 앞에서 구단 측이 건넨 마이크를 들고 서서 이날 주전 선수들이 모두 소개되기를 기다린 뒤 "다저스 야구를 시작할 시간"(It's time for Dodger baseball)이라고 크게 외쳐 경기 시작을 알렸습니다.손흥민은 또 이날 시구에 앞서 그라운드에서 다저스 스타 선수 중 한 명인 프레디 프리먼과 만나 인사하고 서로의 유니폼을 교환하는 시간을 가졌습니다.이후 다저스의 이날 선발 투수인 간판스타 오타니 쇼헤이(31) 등 주전 선수들이 그라운드에 올라왔고, 손흥민은 관중석으로 이동해 VIP 석에 앉은 뒤 경기를 계속 관람했습니다.손흥민은 이날 경기가 시작되기 1시간여 전인 오후 4시 20분 청바지에 다저스 유니폼을 넣어 입은 차림으로 경기장 그라운드에 모습을 드러낸 뒤 팬들의 시선을 집중시켰습니다.LAFC의 '7, SON'이 찍힌 유니폼을 입고 나온 한인 팬들은 손흥민 이름을 크게 불렀고, 손흥민은 뒤를 돌아보며 팬들을 향해 손을 흔들어 화답했습니다.손흥민이 그라운드에 서 있는 내내 야구공에 사인을 해달라는 요청이 쇄도했고, 구단 관계자들도 함께 사진을 찍자고 요청했습니다.다저스 클럽하우스에서는 다저스 감독, 선수들과 인사하고, 실내훈련장에서 타격도 했습니다.다저스 구단은 소셜네트워크서비스(SNS)에 '손흥민의 다저스 클럽하우스 방문기'를 담았습니다.손흥민은 데이브 로버츠 감독과 '월드시리즈 우승 트로피'를 들고 기념 촬영을 했습니다.엔리케 에르난데스가 손흥민과 악수하며 정확한 발음으로 "감사합니다"라고 말하자, 손흥민도 "감사합니다"라는 한국말로 화답했습니다.주위 선수들은 에르난데스의 재치에 폭소했습니다.다저스는 실내 훈련장에서 손흥민이 타격하는 모습도 SNS로 공개했습니다.지난 24일 열린 댈러스와의 MLS 정규리그 원정 경기에서 이 리그 데뷔 3경기 만에 첫 골을 터뜨린 손흥민은 오는 31일 LA BMO 스타디움에서 열리는 홈 경기에 처음으로 나섭니다.(사진=AP, 연합뉴스)