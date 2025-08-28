민주 신영대 전 선거 사무장 2심도 징역형 집유…확정시 당선 무효

▲ 신영대 의원

지난해 4월 치러진 제22대 총선 출마를 위한 당내 경선 과정에서 유권자를 매수한 혐의를 받는 더불어민주당 신영대 의원 선거사무소의 전직 사무장이 2심에서도 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.이 판결이 대법원에서 확정되면 신 의원의 당선은 무효가 됩니다.서울고법 형사2부(김종호 부장판사)는 오늘(28일) 공직선거법 위반 혐의로 기소된 신 의원 선거사무소의 전 사무장 강 모 씨에게 징역 1년에 집행유예 2년, 사회봉사 120시간을 선고했습니다.1심 판결과 같은 형량입니다.범행에 주도적인 역할을 한 공범인 신 의원의 전 보좌관 심 모 씨와 정 모 씨에게도 각각 1심과 같이 징역 1년 4개월의 실형을 선고했습니다.재판부는 "이 사건이 조직적·계획적으로 이뤄졌고 선거의 공정성을 훼손하는 등 공직선거법의 취지를 위반한 것으로 중대하다고 판단할 수 있다"고 지적했습니다.지역구 특성상 당내 경선이 중요했던 점, 경선 결과 상대 후보와의 격차가 크지 않았던 점 등도 고려했다고 밝혔습니다.신 의원이 범행에 공모한 정황도 인정된다고 판단했습니다.재판부는 "심 씨가 본격적인 여론조사를 시작하기 전에 핵심 카카오톡 대화방을 개설하고 적극 대응하도록 지침을 전달했고, 신 의원은 단체 대화방에 들어가 있었다"며 "해당 대화방에서 여론조사가 있던 날 마감된 지역, 연령 등 정보가 활발히 공유됐다"고 밝혔습니다.강 씨 측은 이번 사건이 검찰이 수사를 개시할 수 있는 범죄 중 하나인 경제범죄에 해당하지 않아 기소가 위법하다고 주장했지만, 재판부는 "중복·거짓 응답에 따라 여론조사에서 정확도와 신뢰도를 훼손한 것으로 경제범죄에 해당된다고 보기 충분하다"며 받아들이지 않았습니다.강 씨는 재판부에 선거사무장으로 신고되기 전에 일어난 일이라는 취지로도 주장했지만, 재판부는 "신 의원이 후보자로 선출되게 할 목적으로 금품을 주고받았다"며 "금품을 받은 사람이 지지한 시점에 따라서 공직선거법의 적용을 달리 판단할 수 없다"고 판단했습니다.이번 판결이 대법원에서 확정되면 선거법에 따라 신 의원의 당선은 무효가 됩니다.공직선거법에 따르면 국회의원 선거사무소의 사무장이 선임되기 전이나 후에 매수·이해유도 등 선거범죄로 징역형 또는 300만 원 이상 벌금형이 확정될 경우 해당 의원의 당선은 무효가 됩니다.강 씨는 전 군산시장애인체육회 사무국장 이 모 씨에게 2023년 12월쯤 1천500만 원과 휴대전화 100대를 제공하고, 22대 총선 민주당의 전북 군산·김제·부안갑 경선 여론조사에 허위 응답하도록 한 혐의를 받습니다.신 의원은 김의겸 전 의원과의 경선에서 1％ 포인트 내 근소한 차이로 승리해 지난해 3월 공천을 받았습니다.정 씨 부탁으로 휴대전화를 개통해 준 지인 변 모 씨와 이 씨는 1심에서 각각 징역형의 집행유예와 벌금형을 선고받은 뒤 2심이 진행 중입니다.(사진=연합뉴스)