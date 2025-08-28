뉴스

이 대통령 '장동혁 대표 포함 여야 지도부 회동' 즉시 추진' 지시

강민우 기자
작성 2025.08.28
이 대통령 '장동혁 대표 포함 여야 지도부 회동' 즉시 추진' 지시
▲ 이재명 대통령(왼쪽)과 장동혁 국민의힘 대표

이재명 대통령이 장동혁 국민의힘 신임 당 대표를 포함해 여야 지도부와의 회동 추진을 지시했습니다.

강유정 대통령실 대변인은 오늘(28일) 공지를 통해 "이 대통령은 서울공항에 도착한 후 우상호 정무수석에게 국민의힘 신임 당 대표를 포함한 '대통령과 여야 지도부 회동'을 즉시 추진하라 지시했다"고 밝혔습니다.

앞서 이 대통령은 지난 24일, 미국으로 향하는 길에 가진 기자 간담회에서 "공식적인 야당 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다"고 말했습니다.

이 대통령은 과거 당 대표 시절, 윤석열 전 대통령에게 수차례 영수회담을 제안하는 등 대통령과 야당 대표의 만남 필요성을 강조한 바 있습니다.

우 수석은 어제(27일), 국회를 찾아 장 대표를 예방한 자리에서 이 대통령의 초대 의사를 전하기도 했습니다.

다만, 장 대표는 이 자리에서 "단순한 만남은 큰 의미가 없다"며 초청에 응할지는 구체적으로 답하지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
