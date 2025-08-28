뉴스

길가의 타인 컨테이너 수십 개 중고 사이트서 판매한 일당 송치

유영규 기자
작성 2025.08.28 12:58 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
길가의 타인 컨테이너 수십 개 중고 사이트서 판매한 일당 송치
▲ 경찰이 A 씨에게 압수한 현금

타인 소유의 컨테이너를 자신의 것처럼 속여 판매하는 방식으로 돈을 가로챈 일당이 검찰에 넘겨졌습니다.

전북경찰청 형사기동대는 사기 혐의로 A(30대) 씨 등 2명을 구속 송치했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.

A 씨 등은 지난 5월부터 전국을 돌며 도로변에 있는 컨테이너 사진을 찍어 중고 거래 플랫폼에 올려 판매하는 방식으로 55회에 걸쳐 3천700여만 원을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.

A 씨로부터 컨테이너의 위치를 전달받은 거래자는 물건을 확인하고 의심 없이 A 씨 계좌로 돈을 송금했습니다.

이들의 범행은 자신의 물건이 팔린 사실을 확인한 컨테이너 실제 소유자의 신고로 들통났습니다.

전북에서만 3건의 신고를 받고 수사를 시작한 경찰은 전국에서 발생한 유사한 신고를 분석해 A 씨 등이 55건의 컨테이너 사기를 벌인 사실을 확인했습니다.

또 A 씨 일당을 체포하고 범죄 수익금으로 의심되는 현금 450만 원 등을 압수했습니다.

이들은 대포통장과 휴대전화 유심을 사용하고 가상화폐 환전책 등과 연락해 범죄 수익금을 가상화폐로 전환하는 등 치밀하게 범행했다고 경찰은 설명했습니다.

경찰 관계자는 "가급적 비대면 중고 거래를 피하고 중고 거래 시 경찰청 홈페이지를 통해 판매자의 사기 이력을 확인하는 등 주의해야 한다"며 "유사한 피해를 봤을 경우 경찰에 신고해 달라"고 당부했습니다.

(사진=전북경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지