뉴스

프로농구 올스타전, 내년 1월 잠실실내체육관 개최

홍석준 기자
작성 2025.08.28 11:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
KBL 로고 원본 (사진=KBL 제공, 연합뉴스)
▲ KBL 로고

새 시즌 프로농구 올스타전이 내년 1월 잠실실내체육관에서 개최됩니다.

KBL은 오늘(28일) 서울 강남구 KBL센터에서 제31기 제1차 임시총회 및 제1차 이사회를 열고 2025-26 시즌 올스타전 날짜와 장소를 확정했습니다.

이번 시즌을 마지막으로 철거 예정인 잠실실내체육관에서 내년 1월 18일 진행할 예정입니다.

잠실실내체육관에서 열리는 17번째 올스타전으로, 2015-2016 시즌 이후 10년 만입니다.

비디오 판독과 파울 챌린지를 통합한 '코치 챌린지'도 도입됩니다.

KBL은 "비디오 판독과 파울 챌린지를 코치 챌린지로 통합해 팀당 구분 없이 3회씩 사용할 수 있게 됐다"고 밝혔습니다.

코치 챌린지가 도입되면서 이제는 파울 판정을 포함한 모든 심판 판정을 구분 없이 팀당 3회까지 요청할 수 있게 됐습니다.

또 불필요하거나 과도한 접촉으로 속공을 저지하는 행위에 대해서는 일부 U파울이 부과할 수 있도록 대회 운영 요강을 수정했고, 하프타임을 기존 12분에서 15분으로 늘렸습니다.

아울러 '정규경기 1위' 대신 다양한 표현이 사용돼 온 현실을 반영해 혼선을 줄이고자 명칭을 '정규시즌 우승'으로 변경했습니다.

KBL 발전 전략에 대한 논의도 이뤄졌습니다.

KBL은 자유계약선수(FA) 제도, 국내 선수 및 외국 선수 제도, 유소년 육성 등 전반적 제도 및 구조를 개선하기 위한 KBL 발전 태스크포스(TF)를 운영하기로 했습니다.

현대모비스 박기태 단장 이사 선임을 승인했습니다.

(사진=KBL 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
홍석준 기자 사진
홍석준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지