달달함? 씁쓸함?…'첫사랑 엔딩'을 그린 영화 개봉

<앵커>



첫사랑 이야기를 그린 영화가 관객을 찾아옵니다. 해피엔딩일까요? 새드엔딩일까요? 첫사랑의 엔딩을 그린 영화입니다. 또 중년 아저씨의 화끈한 액션과 화려한 음식들의 향연을 볼 수 있는 영화도 개봉합니다.



영화 소개 조제행 기자입니다.



<기자>



[첫사랑 엔딩 ( 8월 27일 개봉 ) / 감독 : 리우 유린 / 출연 : 송위룡, 류호존]



순진한 얼굴을 가졌지만 꼼수왕 그와 청순한 외모에 공부면 공부, 운동까지 완벽한 그녀 우연히 세 판의 내기를 벌이기로 합니다.



불타는 승부욕으로 시작된 그들의 대결은 어느덧 서로에게 향하게 됩니다.



이들의 첫사랑, 그 결말은 어떻게 될까요?



---



[프리키 프라이데이2 ( 8월 27일 개봉 ) / 감독 : 니샤 가나트라 / 출연 : 제이미 리 커티스, 린제이 로한]



엄마와 딸의 몸이 뒤바뀝니다.



그뿐만이 아닙니다.



손녀와 의붓딸까지 가세해 네 명의 몸이 모두 뒤바뀌는 대혼란 이들은 과연 무사히 원래 자기 몸을 되찾을 수 있을까요?



대환장 바디 체인지 코미디 영화가 돌아왔습니다.



1편이 개봉한 지 22년 만에 속편입니다.



1편에서 엄마와 딸 역할을 맡았던 제이미 리 커티스와 린제이 로한이 그대로 돌아옵니다.



---



[노바디2 ( 8월 27일 개봉 ) / 감독 : 티모 타잔토 / 출연 : 봅 오덴커크, 샤론 스톤, 코니 닐슨]



무기력함과 일상에 찌든 중년의 아저씨.



그에게는 숨겨진 과거가 있습니다.



대반전을 선사하며 화제를 모았던 영화 노바디가 속편으로 돌아왔습니다.



이번에는 가족과 오랜만에 떠난 휴가지에서 만난 불청객, 조용한 휴가를 원했던 이들에게 과연 어떤 일이 벌어질까요?



중년 아저씨의 화끈한 액션이 펼쳐집니다.



---



[그랑 메종 파리 ( 8월 27일 개봉 ) / 감독 : 츠카하라 아유코/ 출연: 기무라 타쿠야, 옥택연]



미식의 대명사 프랑스 파리, 도쿄에 이어서 파리에서 벌어지는 미슐랭 3스타를 달성하기 위한 요리사들의 고군분투가 펼쳐집니다.



중간중간 등장하는 화려한 요리들의 향연이 관객을 즐겁게 합니다.



(영상편집 : 김진원)