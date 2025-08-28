"코인 사면 골프 회원권 지급"…57억 가로채

<앵커>



코인에 투자하면 골프 회원권을 주겠다며 사기를 친 일당이 경찰에 붙잡혔습니다. 이들은 사실상 경제적 가치가 없는 골프용품 '밈코인'을 만들어서 총 129명에게 57억 원을 뜯어낸 것으로 확인됐습니다.



김보미 기자입니다.



<기자>



한 SNS 대화방에 '해외 골프장 회원권' 인증샷이 올라와있습니다.



현재 시세가 1천950만 원에 달한다며 분위기를 띄웁니다.



또 코인이 국내 거래소에서 심사를 받고 있다는 대화도 이어집니다.



자신들이 만든 밈코인에 투자하면 해외 골프회원권을 주겠다며 투자자들을 속인 50대 A 씨 등 3명이 구속됐습니다.



이들은 2023년 12월부터 6개월 간 밈코인 인 GCV 코인에 투자하면 큰돈을 벌 수 있다는 말로 피해자들을 속여 129명으로부터 57억 원을 편취한 혐의를 받고 있습니다.



총책 A 씨는 국내 코인 개발자를 찾아 사실상 경제적 가치가 없는 밈코인과 가짜 코인지갑을 제작한 뒤 텔레마케터들을 통해 투자자를 모집했습니다.



밈코인이란 인터넷에서 유행하는 밈에서 영감을 얻어 재미 삼아 만든 가상화폐로 투기적 성격이 강합니다.



A 씨는 지난해 1월 GCV 코인을 단 2시간 만에 제작해 베트남의 한 소규모 코인 거래소에 상장했는데, 상장가는 우리 돈으로 약 1.4원 정도에 불과했습니다.



하지만 투자자들에게 "에어드롭 이벤트에 당첨됐다"는 문자 메시지를 무작위로 발송한 후, 연락온 피해자들에게 GCV 코인을 거래할 수 있는 가짜 코인 지갑을 설치하도록 하고 무상으로 코인을 지급했습니다.



그러면서 "한국 유명 거래소에 상장하면 5천 원까지 올라갈 것"이라고 투자자들을 속였고, 코인 2천만 원어치를 구매하면 필리핀의 골프장 회원권을 제공한다고 현혹했습니다.



피해자들은 상장이 실패하더라도 해외 골프장 회원권을 얻을 수 있다는 생각에 투자에 뛰어들었는데, 얼마가지 않아 코인을 현금화할 수 없다는 사실이 드러나며 지난해 7월부터 경찰에 피해 신고를 한 걸로 전해졌습니다.



경찰은 '무료코인 지급' 등 투자권유는 사기 범죄일 가능성이 높은 만큼 각별한 주의를 당부했습니다.



(영상편집 : 신세은)