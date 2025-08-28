"나 몰라라 안 돼"…보이스피싱 피해, 금융사도 배상한다

<앵커>



정부가 보이스피싱 근절을 위한 종합대책을 발표했습니다. 보이스피싱 피해를 입으면 금융회사가 피해 금액의 일부를 배상하는 방향으로 입법을 추진합니다.



박재현 기자입니다.



정부가 보이스피싱 피해 근절을 위해 금융회사의 배상 책임을 강화하는 방안을 추진합니다.



보이스피싱 피해가 발생하면 금융회사에 예방책임을 물어, 피해액의 일부나 전부를 배상하도록 한다는 겁니다.



딥페이크, AI 등 개인의 예방 노력만으로는 폭증하는 보이스피싱 범죄를 막을 수 없다고 판단해 금융회사가 책임을 분담하며 전문가, 탐지 시스템을 강화하는 노력을 유도하겠다는 계획입니다.



[권대영/금융위원회 부위원장 : '나 몰라라' 하는 거는 좀 맞지 않다는 게 정부의 생각이고. (현재는) 카드를 분실하거나 이렇더라도 웬만하면 이제 카드사들이 다 물어주잖아요 그렇게 되니까 대한민국에서 카드 사용액이 굉장히 많이 늘고….]



이와 함께 휴대전화 불법 개통이 다수 발생하면 정부는 해당 이동통신사에 대한 등록 취소나 영업 정지 등 강력한 제재를 부과할 계획입니다.



대포폰 유통 방지를 위해 외국인 여권으로는 기존 2회선에서 앞으로는 1회선만 개통할 수 있게 됩니다.



정부는 또 금융, 통신, 수사 등 전 분야 정보를 모아 AI로 패턴을 분석해 사전에 계좌를 정지하는 등의 '보이스피싱 인공지능 플랫폼'을 만들기로 했습니다.



경찰은 보이스피싱 TF를 구성해 전국 400여 명 규모의 전담 수사 인력을 증원하겠다고 밝혔습니다.



또 다음 달부터 내년 1월까지 5개월간을 보이스피싱 특별단속기간으로 지정해 집중단속할 예정입니다.



