김건희 기소 D-1…특검, 나토목걸이·시계 수수 의혹 강제수사

김건희 특검팀은 내일(29일) 김 여사에 대한 기소를 앞두고, 수사에 박차를 가하고 있습니다. 취재기자 연결합니다.



전연남 기자, 특검팀이 오늘 김 여사의 명품수수 의혹과 관련해 강제수사에 나섰다고요?



네, 오늘 오전 김건희 특검팀은 김 여사가 '나토 3종 세트'와 고가 시계를 수수했다는 의혹과 관련해 서희건설 회장 사위인 박성근 전 국무총리 비서실장과 로봇개 사업가 서성빈 씨에 대한 압수수색에 나섰습니다.



구체적으로는, 박 전 실장과 서성빈 씨의 주거지 등이 압수수색 대상에 포함됐습니다.



검사 출신인 박 전 실장은 김 여사에게 2022년 3월 반클리프 아펠 목걸이 등 고가 장신구를 선물한 이봉관 서희건설 회장의 맏사위입니다.



이 회장은 특검팀에 자신의 사위가 공직에서 일할 기회를 달라는 취지로 인사 청탁을 했다며, 김 여사의 구속 전 피의자 심문 전날 특검팀에 자수서를 제출한 바 있습니다.



서 씨는 2022년 9월 사업상 편의를 받기 위해 김 여사에게 5천만 원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 시계를 선물했다고 의심받고 있습니다.



오늘도 김 여사에 대한 소환조사가 이뤄지고 있죠?



네, 특검팀은 오늘 오전 10시부터 구속된 김 여사를 소환해 조사하고 있습니다.



5번째 조사인데, 특검팀은 오는 31일 구속 기한 만료를 앞두고, 내일 김 여사를 재판에 넘기겠다고 밝힌 바 있어 사실상 기소 전 마지막 조사입니다.



특검팀은 오늘 도이치모터스 주가조작 개입 의혹에 관한 조사를 마무리할 계획입니다.



다만, 김 여사는 앞선 구속 이후 조사에서 대부분 진술을 거부해 온 만큼, 오늘도 진술거부권을 적극적으로 행사할 것으로 보입니다.



어제는 권성동 의원에 대한 소환조사가 있었는데, 장시간 이뤄졌다고요?



네, 어제 오전 10시 특검에 출석해 조사를 받은 권성동 의원은, 출석한 지 12시간 넘게 지난밤 11시 반쯤, 특검 사무실에서 나와 귀가했습니다.



권 의원은 지난 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨로부터 불법 정치자금 1억 원을 수수한 혐의 등을 받습니다.



특검팀은 권 의원 조사를 위해 50여 쪽 분량의 질문지를 준비했는데, 어제 조사에서 권 의원은 진술을 거부하지 않고 대부분 혐의를 부인한 것으로 알려졌습니다.



