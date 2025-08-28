김정은 9월 3일 중국 전승절 열병식 참석…북중러 정상 한자리에

<앵커>



김정은 북한 국무위원장이 다음 달 3일 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 중국의 전승절 열병식에 참석합니다. 푸틴 러시아 대통령도 참석할 예정이어서 북중러가 한자리에 모이게 됩니다.



베이징에서 한상우 특파원이 보도합니다.



<기자>



중국이 9월 3일 열리는 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년 기념식, 이른바 전승절 열병식에 김정은 북한 국무위원장이 참석한다고 밝혔습니다.



중국 전승절 준비단은 현지시간 오늘 오전 11시 기자회견을 통해 이같이 밝히면서 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 김정은 북한 국무위원장을 포함한 각국 정상 26명이 전승절 열병식에 참석한다고 밝혔습니다.



중국 측은 명단을 발표하면서 가장 먼저 러시아 블라디미르 푸틴 대통령의 참석 계획을 밝히고, 바로 이어 김정은 위원장의 이름을 전했습니다.



북한 역시 비슷한 시간 김정은 위원장의 열병식 참석 계획을 밝혔습니다.



김 위원장이 중국을 방문한 건 지난 2019년이 마지막입니다.



해외 방문은 2023년 9월 러시아 블라디보스토크에서 푸틴 대통령은 만난 이후 2년 만입니다.



김 위원장의 전승절 열병식 참석은 다소 전격적이라는 분석입니다.



지난 2019년 중국 건군 70년 기념 열병식에는 최룡해 북한 최고인민회의 상임위원회 위원장이 참석했습니다.



이번 열병식에는 러시아 푸틴 대통령과 김 위원장 외에도 베트남, 인도네시아, 몽골, 우즈베키스탄 등의 정상이 참석합니다.



한국에서는 우원식 국회의장이 참석예정입니다.



10년 전 열린 70주년 전승절에는 당시 박근혜 대통령이 참석해 시진핑 주석과 나란히 앉기도 했습니다.



중국 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 전승절 기념식에서는 수만 명이 동원된 축하 행사와 중국 최신무기를 포함한 군 열병식 등이 진행될 예정입니다.



(영상편집 : 김종미)