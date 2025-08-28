노동장관 "노란봉투법에 1년 내내 하청 노조 교섭? 지나친 기우"

▲ 김영훈 고용노동부 장관

'노란봉투법'(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)이 국회를 통과 뒤 1년 내내 하청과 교섭을 해야 하는 것 아니냐는 재계 우려와 관련해 김영훈 고용노동부 장관이 "하청 대부분은 노조가 없다"면서 "지나친 기우"라고 일축했습니다.김 장관은 오늘(28일) SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 "재계에서는 '하청이 300개, 1천 개씩 되는데 일일이 교섭해야 하느냐'고 걱정한다"면서 "불편한 진실은 300인 미만 사업장은 노조 조직률이 5%가 안 되고 30인 미만은 0.1%"라고 설명했습니다.김 장관은 "노조가 있어야 교섭할 것 아닌가"라면서 "하청 대부분은 노조가 없다고 봐야 하기 때문에 1년 열두 달 하청노조와 교섭할 것이란 건 지나친 기우"라고 말했습니다.김 장관은 노란봉투법의 국회 통과 다음날 현대제철 비정규직 노동자들이 현대제철에 교섭을 요구하는 시위를 가진 데 대해 "노란봉투법과 관련된 게 아니다"라면서 "불법 파견 판결을 받았기 때문에 직접 고용 의제가 생긴 당사자들이 나오라고 한 것"이라고 설명했습니다.이어 김 장관은 "노란봉투법에서 말하는 사용자란 교섭을 해야 할 의제의 당사자"라면서 "노란봉투법에 따라 원·하청이 같이 산업안전에 대해 교섭한다면 원청에도 결코 나쁜 게 아니기 때문에 '노사 상생법'인 것"이라고 강조했습니다.김 장관은 이와 함께 "노란봉투법 하나로 원·하청 간의 격차가 하루아침에 해소될 것이란 것도 지나친 기대"라면서 "동일가치노동 동일임금 등이 더해질 때 비로소 우리 사회의 격차가 해소되는 것"이라고 덧붙였습니다.최근 잇달아 발생하고 있는 산업재해와 관련해 김 장관은 "불법 다단계 구조를 고치지 않으면 산재가 줄지 않을 것"이라고 말했습니다.김 장관은 산재와 관련해 "다음 달 중순 전에는 범정부 종합대책을 발표하겠다"고 밝혔습니다.