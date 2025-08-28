한은 총재 "금통위원 5명, 3개월 내 2.5%보다 인하 가능성"

▲ 이창용 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회에 참석하고 있다.

이창용 한국은행 총재는 오늘(28일) "금융통화위원 6명 중 5명은 3개월 내 기준금리를 연 2.50%보다 낮은 수준으로 인하할 가능성을 열어둬야 한다는 의견"이라고 공개했습니다.이 총재는 오늘 한은 금통위가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 기자간담회를 열어 "나머지 1명은 2.5%로 유지할 가능성이 크다는 견해"라며 이같이 말했습니다.이 총재는 금통위원 5명은 잠재 수준보다 낮은 성장세가 이어질 것으로 예상된다는 점을 거론했으며, 1명은 금융안정 리스크가 충분히 해소되는 데 시간이 좀 더 필요하다는 입장이라고 설명했습니다.오늘 신성환 위원은 기준금리를 연 2.25%로 0.25% 포인트 인하해야 한다는 의견을 홀로 제시했습니다.이 총재는 이와 관련, "가계대출 증가세가 상당한 정도로 주춤해졌고, 미국 연방준비제도(Fed)의 9월 금리 인하 가능성이 높은 상황이니 선제적으로 금리를 인하해 경기에 대응해야 한다는 의견이었다"고 전했습니다.(사진=사진공동취재단, 연합뉴스)