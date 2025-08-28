뉴스

제니, 美 RIAA 골드 인증 획득…K-팝 솔로 아티스트 최다 기록

글로벌 아티스트 제니가 또 한 번 K-팝 역사를 새로 썼다. 미국 레코드산업협회(RIAA)로부터 솔로 아티스트 최다 인증 기록을 달성한 것.

26일(현지시간) RIAA 공식 홈페이지에 따르면 제니의 싱글 'Mantra'와 첫 번째 솔로 정규 앨범 타이틀곡 'Like JENNIE'가 나란히 골드 인증을 받았다. 이로써 제니는 총 3곡의 RIAA 인증을 확보하며 K-팝 솔로 아티스트 중 최다 인증 기록을 세웠다.
앞서 제니는 더 위켄드, 릴리 로즈 뎁과 협업한 'One Of The Girls'로 플래티넘 인증을 획득한 바 있다.

RIAA 인증은 판매량과 스트리밍 수치를 종합해 골드(50만 유닛), 플래티넘(100만 유닛), 멀티 플래티넘(200만 유닛), 다이아몬드(1,000만 유닛) 등급으로 구분된다.

제니는 지난 3월 발매한 첫 번째 솔로 정규 앨범 'Ruby'로 K-팝 여성 솔로 아티스트 초동 신기록(66만 1,130장)을 세우며 뜨거운 글로벌 인기를 입증했다. 특히 이번 앨범에서는 'Like JENNIE', 'Mantra', 'Love Hangover (feat. Dominic Fike)', 'ExtraL (feat. Doechii)', 'Handlebars (feat. Dua Lipa)'까지 총 5곡이 빌보드 메인 싱글 차트 HOT 100에 진입하는 쾌거를 이뤘다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
