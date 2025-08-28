임태희 "학원연합회장의 '학교 교사 실력 부족' 발언은 망언"

▲ 토론회 참석한 이유연 한국학원총연합회 회장

임태희 경기도교육감은 오늘(28일) 한국학원총연합회 회장이 최근 교사가 학원 강사보다 실력이 떨어진다는 취지의 발언을 한 데 대해 강한 어조로 비판했습니다.임 교육감은 오늘 자신의 SNS에서 "공교육 선생님들의 전문성과 명예를 실추시킨, 그냥 지나칠 수 없는 망언"이라고 해당 발언을 규정했습니다.이어 "공교육과 사교육은 건전한 경쟁과 보완 관계 속에서 발전할 수 있기에 상호 존중하고 교육 현장의 신뢰 회복을 위해 함께 힘을 모아야 한다"며 "교육 현장에서 헌신하시는 훌륭한 선생님들의 마음에 상처가 되지 않도록 후속 조치를 예의 주시하겠다"고 적었습니다.이유원 한국학원총연합회 회장은 지난 22일 국회에서 열린 '늘봄학교, 지자체와 함께하는 선택교육 확대 방안' 토론회에 참석해 "소비자들이 선택할 때 학교 선생님들이 학원 선생님들보다 실력이 떨어지는 것도 사실 아니냐"라고 말했습니다.그는 이 발언에 앞서 "(과거) 초등학교 선생님은 여자에게 안정적 직업으로 1위였지만 최근 교대 경쟁률은 형편없이 낮아지고 있다"며 "이제는 교사가 '3D(힘들고(Difficult), 더럽고(Dirty), 위험한(Dangerous)) 업종'으로 들어가고 있다"고 말하기도 했습니다.이 회장이 이런 발언을 한 사실이 알려지자 교원단체들은 일제히 성명을 내고 사과를 촉구했습니다.(사진=한국교원단체총연합회 유튜브 캡처, 연합뉴스)