[글로벌D리포트] 미국 유학생 비자 기간 4년으로 제한

미국 국토안보부는 비자 유효 기간과 관련한 새 규정안을 발표했습니다.



외국인 학생이 발급받는 F비자와 교환 방문자가 발급받는 J비자의 경우 비자 유효 기간을 이들이 참여하는 프로그램의 기간으로 한정하되, 4년을 초과하지 못하도록 했습니다.



또 I비자를 받아 입국하는 외국 언론인의 체류 기간을 240일까지만 허용하기로 했습니다.



언론인 비자는 240일 연장이 가능하지만, 취재 등의 업무를 수행하는 데 필요한 기간을 초과하지 못하도록 했습니다.



현재 이들 비자 소지자는 유효 기간 없이 비자 발급 조건을 충족하는 동안 무기한 미국에 체류할 수 있었다고 국토안보부는 설명했습니다.



예컨대 F 비자로 미국에 입국한 외국인 학생은 국토안보부가 승인한 교육 기관에서 공부를 계속하는 한 미국에 체류할 수 있습니다.



J 비자 소지자는 교환 프로그램에 참여하는 동안, 그리고 I 비자를 소지한 언론인은 미국 근무 기간이 끝날 때까지 체류가 가능했습니다.



함께 비자를 받은 가족에게도 이런 비자 기간 규정이 적용됐습니다.



국토안보부는 외국 학생들이 미국에 남기 위해 고등교육기관에 계속 등록하는 방식으로 "영원한 학생"이 됐다면서 이번 규정안은 비자 남용을 막고 이런 외국인들을 제대로 걸러내는 데 도움이 된다고 주장했습니다.



국토안보부 대변인은 "과거 행정부들은 외국 학생 등이 사실상 무기한 미국에 체류하는 것을 허용해 안전 위험을 제기하고, 납세자에 막대한 비용을 부담시켰다"고 주장했습니다.



(취재 : 김민표, 제작 : 디지털뉴스편집부)