[자막뉴스] 이번엔 고등학교 6곳에 동시다발 팩스…"폭발물 설치" 협박에 학생 긴급 대피

서울시내 고등학교 6곳에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 동시다발적으로 접수돼 학생들이 긴급 대피했습니다.



서울 서초, 성북, 서대문경찰서 등은 오늘(28일) 오전 8시 반쯤 관내 고등학교를 대상으로 한 협박 팩스 신고를 접수했다고 밝혔습니다.



해당 팩스 협박은 최근 기승을 부리고 있는 일본발 폭발물 협박인 것으로 전해졌습니다.



학교 측은 학생들을 대피시켰고, 경찰과 소방당국은 학교에서 폭발물 수색 작업을 벌이고 있습니다.



경찰은 일단 위험 수위가 낮다고 보고 일대 순찰을 강화했습니다.



최근 서울 일대에는 서울시청과 서울 소재 초등학교, 중학교 등에 폭발물을 설치했다는 협박 팩스가 잇따라 발신됐습니다.



이틀 전에는 서울 성동구의 한 중학교에 영어와 한글로 '나는 변호사', '이번에는 진짜로 폭파하겠다', '여러 곳에 고성능 수제 폭탄을 설치해 뒀다'는 내용이 적힌 팩스가 도착했습니다.



협박범이 구체적인 폭파 시간까지 예고하자, 메시지를 확인한 학교는 다급히 학생들을 대피시켰습니다.



경찰과 소방 당국이 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았습니다.



서울 성동구와 종로구의 다른 중학교 두 곳에도 같은 내용의 협박 팩스가 발송돼 학생 1천여 명이 대피하기도 했습니다.



(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승진 / 제작 : 디지털뉴스편집부)