'반성문 작성'까지 시키는 보이스피싱…올해만 7천700억 피눈물

박성주 경찰청 국가수사본부장의 취임식 도중 휴대전화 벨소리가 울립니다.받아보니 자신이 카드 배송원, 검사라고 말합니다.경찰청이 오늘(28일) 유튜브를 통해 공개한 보이스피싱 예방 영상 5편 중 하나입니다.가상의 상황이지만, 보이스피싱이 상대를 가리지 않는다는 점을 강조한 것입니다.영상은 TV 공익광고, 영화관, 서울 지하철 주요 역사 등을 통해 약 한 달간 송출될 예정입니다.정부기관·금융회사·통신사 등을 통한 홍보 캠페인도 이뤄집니다.보이스피싱 피해액은 최근 증가 추세입니다.올해 1월부터 7월까지 보이스피싱은 1만4천707건, 피해액은 7천766억 원입니다.전년 동기 대비 발생 건수는 25.3% 늘었고, 피해액은 약 2배로 증가했습니다.특히 금융감독원이나 검사 등 기관 사칭형 보이스피싱은 전체 피해액의 75%(5천867억 원)를 차지했습니다.기관 사칭형의 건당 평균 피해액은 7천554만 원으로 고액화하는 추세입니다.검사·경찰·금감원 등 직원인 척하면서 '범죄에 연루됐으니 무혐의를 입증하려면 자산 검수에 협조하라'는 게 가장 전형적인 수법입니다.기관 사칭형 보이스피싱 피해자를 연령대별로 보면 30대 이하가 절반 이상인 52%를 차지하고, 50대 이상 중장년층은 43%를 차지했습니다.이번 홍보 캠페인의 문구도 '짜여진 각본의 주인공이 되지 마세요'입니다.최근 수법은 과거처럼 단순 사칭으로 돈을 요구하지 않습니다.악성 앱 설치를 유도해 휴대전화 내 정보를 탈취하고 전화 통화, 위치정보 등 모든 정보를 통제합니다.진짜처럼 꾸며진 사칭 사이트와 피해자의 인적 사항이 적시된 서류를 제시하며 피해자가 실제 범죄에 연루됐다고 확신을 갖게 만들기도 합니다.최근 보이스피싱은 이른바 '가스라이팅'에도 능합니다.피해자가 완전한 심리적 지배를 당했다고 판단하기 전까지는 일부러 돈을 요구하지 않기도 합니다.심지어 반성문 작성도 지시합니다.'본인이 처벌되면 가족에게 미치는 영향', '본인으로 인해 발생한 범죄에 대해 피해자에게 미안한 마음' 등을 담으라는 것입니다.주기적인 '정시 보고'를 강요하고 일거수일투족을 통제하기도 합니다.숙박업소에 홀로 고립시키는 이른바 '셀프 감금' 보이스피싱도 빈번하게 발생하고 있습니다.경찰은 예방 포스터 5만 부를 제작해 숙박업소에 배포했습니다.카드배송원·우체국 집배원이 카드 배송을 하러 왔다고 연락한 뒤 본인이 신청한 게 아니면 명의도용이 됐다고 속이는 방식도 단골 수법 중 하나입니다.'대출빙자형 보이스피싱'도 있습니다.제도권 금융에서 정상적 대출을 받기 어려운 서민들을 노려 대환대출을 미끼로 돈을 노리는 방식입니다.박성주 본부장은 "보이스피싱은 전 세대를 위협하는, 누구에게나 닥칠 수 있는 사회적 재난과 같은 범죄"라며 "보이스피싱 척결에 총력을 다하겠다"고 밝혔습니다.박 본부장은 특히 악성 앱 설치나 지인 사칭 문자 메시지에 유의해달라고 당부했습니다.(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)