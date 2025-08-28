"도경완은 '서브'" 발언 논란 일파만파…'사당귀' 제작진 사과

▲ KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'

도경완 전 KBS 아나운서를 '서브'(보조)라고 지칭한 예능 프로그램 속 발언을 두고 논란이 커지면서 제작진이 사과에 나섰습니다.KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 사당귀) 제작진은 27일 저녁 "지난주 방송된 프로그램 내용으로 인해 많은 분께 심려와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 "이와 같은 일이 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.이는 지난 24일 방송된 김진웅 KBS 아나운서의 실언을 그대로 내보낸 것에 문제가 있었다고 판단한 것입니다.당시 방송에서 김진웅 아나운서는 결혼정보업체를 찾아가 대화를 나누다가 "저는 도경완 선배처럼은 못 산다"며 "누군가의 서브로는 못 산다"고 말했습니다.이에 도경완의 부인인 가수 장윤정은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "가족 사이에 '서브'는 없다"며 불쾌감을 표했습니다.온라인상에서 김 아나운서의 발언이 경솔했다는 비난이 커지자, 김 아나운서도 자신의 SNS에 "도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀 올린다"며 "의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다. 그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았다"고 사과문을 올렸습니다.그럼에도 KBS 시청자 청원 게시판에는 김 아나운서의 하차, 프로그램 폐지를 요구하는 글이 잇따랐고 제작진도 사과에 나섰습니다.도경완은 KBS 공채 35기 출신으로, 2013년 가수 장윤정과 결혼해 화제를 모았습니다.2021년 2월 KBS에서 퇴사해 프리랜서 방송인으로 활동 중입니다.(사진=KBS 웹사이트 갈무리, 연합뉴스)