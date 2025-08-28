새마을금고, 상반기 부실채권 3.8조 매각…"조속히 경영 정상화"

▲ 새마을금고중앙회 건물

새마을금고가 올해 상반기에만 4조 원에 가까운 부실채권을 털어낸 걸로 나타났습니다.대규모 부실채권 매각과 대손충당금 적립 등으로 건전성 관리에 총력을 기울이고 있지만, 손실 국면 자체는 이어지고 있습니다.새마을금고중앙회에 따르면 새마을금고는 올해 상반기에 총 3조 8천억 원 규모의 부실채권을 매각했습니다.지난해 상반기 이뤄진 매각 규모(2조 원)와 비교하면 90% 늘어난 수치입니다.새마을금고는 "건전성 문제 근본 원인으로 지적된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 문제를 단계적으로 해소해 나가는 차원"이라고 설명했습니다.대규모 채권 정리로 연체율도 관리 가능한 수준에서 유지되고 있다고 새마을금고 측은 덧붙였습니다.다만 올해 상반기에도 적자가 예상되는 등 실적 개선은 쉽지 않은 분위기입니다.새마을금고는 지난해 상반기 1조 2,019억 원의 순손실을 냈는데, 올해도 비슷한 수준으로 전망되고 있습니다.새마을금고는 손실흡수능력 제고를 위해 대손충당금을 늘려 적립하고 적극적인 부실채권 매각에 나서는 과정에서 어느 정도 손실 발생은 불가피하다는 판단입니다.다만 이르면 내년부터는 손실 규모가 줄어드는 등 실적 개선세가 나타날 것으로 기대하고 있습니다.김인 새마을금고중앙회 회장은 "부동산 시장 회복 지연과 PF 사업장 정리로 향후 1~2년간은 어려움이 지속될 것"이라며 "조속한 경영 정상화를 위해 손실 규모를 축소해 나갈 것"이라고 밝혔습니다.새마을금고는 자회사인 MCI 대부뿐 아니라 캠코, 유암코 등 신규 부실채권 매각 채널을 발굴해 연체 관리 방식을 다변화하는 데 힘을 쏟고 있습니다.특히 지난해 9월 5천억 원 규모로 조성한 '유암코-MG PF 정상화 펀드'는 누적 투자 약정액이 1,800억 원에 달하며 부실 PF 정상화에 적극 활용되고 있습니다.지난달 초 공식 출범한 '새마을금고자산관리회사(MG AMCO)'를 통해서도 하반기 부실채권 정리에 집중할 계획입니다.행정안전부는 전국 100여 곳 새마을금고를 대상으로 특별점검을 진행하고 있습니다.금융사고 근절, 내부통제 강화를 제고하기 위한 조치입니다.새마을금고는 이 과정에서 중대한 금융사고가 적발되면 '원스트라이크 아웃'을 적용하는 등 고객 신뢰 회복을 위해 엄중 조치할 방침입니다.(사진=새마을금고중앙회 제공, 연합뉴스)