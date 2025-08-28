피츠버그 참극 이후 없더니…고개 드는 미국 종교시설 총기참사

▲ 미네소타주 미니애폴리스 총기난사 사건

미국 미네소타주의 가톨릭 학교에서 27일(현지시간) 어린이 2명이 무장괴한의 총격에 숨지는 사건이 발생하면서 최근 불거진 미국 내 종교시설 총기난사 사건이 재조명되고 있습니다.특히 2018년 펜실베이니아주 피츠버그 유대교 회당 총기참사 이후 한동안 없었던 관련 사건이 작년과 재작년에도 발생하면서 미국 사회의 분열 심화로 인한 것 아니냐는 우려도 고개를 들고 있습니다.이날 미 일간 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 교회나 유대교 회당, 사찰 같은 종교시설이나 종교에 연계된 학교에서 발생한 총기난사 사건 중 가장 최근의 사례는 지난해 12월 위스콘신주의 기독교 학교에서 일어났습니다.15세 학생의 권총 난사에 14세 학생과 직원 1명이 숨졌고 교사 1명과 학생 5명이 다쳤습니다.범인은 스스로 목숨을 끊었습니다.2023년 3월에는 테네시주 내슈빌의 사립 기독교 학교에서 무장괴한의 총격에 9세 학생 3명과 직원 3명이 목숨을 잃었습니다.무장괴한은 과거 이 학교를 다녔던 20대 여성으로 조사됐습니다.수개월간의 준비 끝에 150발 이상의 총격을 가해 충격을 줬습니다.2018년 10월에는 피츠버그의 유대교 회당에서 반유대주의자의 총격에 11명의 신도가 숨지는 참사가 벌어졌습니다.미국에서 유대인을 겨냥한 공격이 종종 발생하지만 인명피해가 이렇게 큰 사건은 이례적이었습니다.범인은 AR-15 소총 1정과 권총 3자루를 동원한 것으로 조사됐습니다.2017년 11월에는 텍사스주 서덜랜드 스프링스의 제1침례교회에서 20대 남성의 총격에 26명이 숨지고 20명 넘게 다쳤습니다.당시 사망자 중에는 5세 어린이도 있었습니다.당시 50대 주민이 총격전을 감수하며 더 큰 인명피해를 막았습니다.당시 대통령이었던 도널드 트럼프는 "해당 주민이 총을 갖고 있지 않았다면 수백 명이 더 죽었을 것"이라며 총기규제 강화에 부정적 입장을 보였습니다.2015년 6월에는 사우스캐롤라이나주 찰스턴의 흑인교회에서 총기난사로 9명이 숨졌습니다.백인우월주의를 노골적으로 드러내온 20대 남성의 범행으로 조사돼 미국 전역에 큰 충격을 안겼습니다.조 바이든 전 대통령은 퇴임 직전 연방 사형수 40명 중 대다수를 가석방 불가 종신형으로 감형하면서도 찰스턴 흑인교회 난사범과 2018년 피츠버그 유대교 회당 총격범은 제외했습니다.2012년 8월에는 위스콘신주 밀워키의 시크교 사원에서 6명이 총격에 희생됐습니다.이 총격범도 백인 우월주의에 경도돼 있었던 것으로 조사됐습니다.이날 벌어진 가톨릭 학교 총기난사는 20대로 추정되는 무장괴한이 자행한 것으로 조사됐으며 미 당국은 가톨릭 신자들에 대한 증오범죄로 보고 수사 중입니다.