여야 '강대강' 대치 속 워크숍·연찬회…정기국회 전열 정비

배준우 기자
작성 2025.08.28 08:25 조회수
▲ 정청래 더불어민주당 대표(왼쪽)와 장동혁 국민의힘 대표

더불어민주당과 국민의힘은 오늘(28일)부터 1박 2일 일정으로 각각 워크숍과 연찬회를 열고 9월 정기국회 준비에 들어갑니다.

민주당은 오늘 인천 중구에 있는 파라다이스시티 컨벤션센터에서 정기국회 대비 의원 워크숍을 개최합니다.

민주당 워크숍에서는 대통령실 김용범 정책실장과 하정우 AI미래기획수석이 참석해 각각 이재명 정부의 국정 기조와 AI(인공지능) 대응을 주제로 강연합니다.

이어 정부 국무위원들도 참석한 가운데 상임위별로 정기국회 대응 전략을 토론합니다.

민주당은 이튿날인 29일 워크숍 종합 평가 후 이재명 정부 첫 정기국회에 임하는 결의문을 채택할 예정입니다.

장동혁 대표 등 새 지도부를 꾸린 국민의힘도 연찬회를 통해 내부 결속을 다집니다.

특히 어제 국민의힘 추천 국가인권위원회 위원 선출안이 민주당에 의해 부결되자 국회 일정을 보이콧하며 강경 대응을 선언한 만큼, 연찬회를 통해 내부 단합과 대여 투쟁을 강화한다는 계획입니다.

(사진=연합뉴스)
