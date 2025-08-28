뉴스

김정은, 특수부대 저격 훈련 참관…"총참모부 직속 저격수 양성소 설치"

안정식 북한전문기자
작성 2025.08.28
김정은, 특수부대 저격 훈련 참관…"총참모부 직속 저격수 양성소 설치"
▲ 북한 김정은 국무위원장이 27일 조선인민군 총참모부 직속 특수작전 훈련기지를 방문하고 저격수구분대와 특수작전구분대 훈련실태를 요해(파악)했다고 조선중앙통신이 28일 보도했다.

김정은 북한 노동당 총비서가 특수작전훈련기지를 방문해 저격무기 현대화와 실전적 훈련 등을 강조했습니다.

조선중앙통신은 김정은 총비서가 어제(27일) 인민군 총참모부 직속 특수작전훈련기지를 방문해 저격수구분대와 특수작전구분대 훈련 실태를 점검했다고 보도했습니다.

김정은은 국방과학원이 자체 설계·개발해 공급하고 있는 '신형 저격수보총'을 점검하고 "새세대저격무기를 가지게 된 것은 대단히 기쁜 일"이라고 만족을 표시했습니다.

김정은은 "앞으로 총참모부 직속으로 중앙저격수양성소를 조직하는 문제를 당중앙군사위원회가 검토하게 될 것"이라고 밝혔습니다, 김정은은 또, 국방성에 올해부터 공급할 저격수구분대의 위장복을 임무 수행지대의 조건과 계절 특성에 맞춰서 생산할 것을 지시했습니다.

김정은은 저격수구분대의 실탄사격훈련, 특수작전부대 전투원의 종합특수체육훈련도 참관했습니다.

(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
