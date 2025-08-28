1. 한덕수 구속영장 기각…"법적 평가 다툼 여지"



불법적인 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 한덕수 전 총리에 대한 구속 영장이 기각됐습니다. 법원은 "법적인 평가와 관련해 다툴 여지가 있고, 증거 인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다"고 기각 사유를 설명했습니다.



2. '1억 수수 혐의' 13시간 조사…"없는 죄 못 만들어"



통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 특검에 소환된 권성동 의원이 13시간 넘게 조사받았습니다. 권 의원은 없는 죄를 만들 수 없다며 혐의를 부인했지만, 특검은 구속영장 청구를 유력하게 검토하고 있습니다.



3. 이 대통령 귀국…관세협상 후속 조치 과제



이재명 대통령이 3박 6일 동안의 정상외교 일정을 마치고 오늘(28일) 새벽 귀국했습니다. 취임 후 첫 한미 정상회담에서 트럼프 대통령과의 신뢰 기반을 마련했지만, 관세 협상과 동맹의 현대화 같은 중요한 의제들의 세부 사항은 아직 협의할 것들이 많습니다.



4 미 학교서 총기 난사…2명 사망·17명 부상



미국 미니애폴리스의 한 가톨릭 학교에서 총기 난사 사건이 벌어져 어린이 2명이 숨지고 17명이 다쳤습니다. 총격 범은 현장에서 사망했습니다.