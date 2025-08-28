뉴스

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2025.08.28 06:14 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
1. 한덕수 구속영장 기각…"법적 평가 다툼 여지"

불법적인 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 한덕수 전 총리에 대한 구속 영장이 기각됐습니다.  법원은 "법적인 평가와 관련해 다툴 여지가 있고, 증거 인멸의 우려가 있다고 보기 어렵다"고 기각 사유를 설명했습니다.

2. '1억 수수 혐의' 13시간 조사…"없는 죄 못 만들어"

통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받은 혐의로 특검에 소환된 권성동 의원이 13시간 넘게 조사받았습니다. 권 의원은 없는 죄를 만들 수 없다며 혐의를 부인했지만, 특검은 구속영장 청구를 유력하게 검토하고 있습니다.

3. 이 대통령 귀국…관세협상 후속 조치 과제

이재명 대통령이 3박 6일 동안의 정상외교 일정을 마치고 오늘(28일) 새벽 귀국했습니다.  취임 후 첫 한미 정상회담에서 트럼프 대통령과의 신뢰 기반을 마련했지만, 관세 협상과 동맹의 현대화 같은 중요한 의제들의 세부 사항은 아직 협의할 것들이 많습니다.

4 미 학교서 총기 난사…2명 사망·17명 부상

미국 미니애폴리스의 한 가톨릭 학교에서 총기 난사 사건이 벌어져 어린이 2명이 숨지고 17명이 다쳤습니다. 총격 범은 현장에서 사망했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지