도로 위에 종이박스 '와르르'…화재·정전 잇따라

어제(27일) 저녁 경부고속도로 경주 나들목 근처에서 21톤 화물차가 중앙분리대를 들이받으면서 싣고 있던 A4용지 박스 더미가 쏟아졌습니다. 박스 더미가 반대편 도로를 달리던 승용차를 덮쳐 이 차량 운전자가 병원으로 옮겨졌습니다.



밤사이 사건사고 소식, 권민규 기자입니다.



화물차 한 대가 비스듬히 멈춰 있고 주변 도로가 하얀색 종이로 뒤덮여 있습니다.



어제저녁 7시쯤 경부고속도로 서울방향 경주분기점 부근을 달리던 21톤 화물차 앞바퀴가 터지면서 옆 차선을 달리던 차량과 중앙분리대를 들이받았습니다.



이 과정에서 화물차 적재함에 실려 있던 A4용지 박스 500여 개가 도로 위로 쏟아졌습니다.



[이유찬/사고 현장 목격자 : 하얀색 종이 있잖아요. 종이박스 여러 개 쌓아놓은 거. 차선을 두 개인가, 세 개 막고 있고.]



이 사고로 맞은편에서 달리던 승용차가 박스와 부딪혀 20대 여성 운전자가 병원으로 옮겨졌습니다.



중장비까지 동원된 도로 정리를 위해 일부 차로가 4시간 넘게 통제되기도 했습니다.



---



어제저녁 8시쯤엔 인천 미추홀구에 있는 1층짜리 가설건축물에서 불이 났습니다.



[백상기/화재 목격자 : 불꽃이 너무 심하게 나가지고. 떨어져 있는 옆 건물인데도 좀 무섭더라고요.]



이 불로 다친 사람은 없었지만, 건물 내 점포 3곳이 모두 불탔습니다.



소방 당국은 무허가 건축물로 보고 있는데, 합동감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다.



---



어제저녁 6시 반쯤 세종 조치원읍의 한 사거리에서 SUV와 오토바이가 충돌해 20대 오토바이 운전자가 숨졌습니다.



경찰은 오토바이 운전자가 신호를 위반하고 주행하다 맞은편에서 유턴하던 SUV와 충돌한 것으로 보고 있습니다.



(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 시청자 이유찬, 시청자 송영훈, 시청자 백상기, 세종소방본부)