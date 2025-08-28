뉴스

도로 위에 종이박스 '와르르'…화재·정전 잇따라

권민규 기자
작성 2025.08.28 06:24 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

어제(27일) 저녁 경부고속도로 경주 나들목 근처에서 21톤 화물차가 중앙분리대를 들이받으면서 싣고 있던 A4용지 박스 더미가 쏟아졌습니다. 박스 더미가 반대편 도로를 달리던 승용차를 덮쳐 이 차량 운전자가 병원으로 옮겨졌습니다.

밤사이 사건사고 소식, 권민규 기자입니다.

<기자>

화물차 한 대가 비스듬히 멈춰 있고 주변 도로가 하얀색 종이로 뒤덮여 있습니다.

어제저녁 7시쯤 경부고속도로 서울방향 경주분기점 부근을 달리던 21톤 화물차 앞바퀴가 터지면서 옆 차선을 달리던 차량과 중앙분리대를 들이받았습니다.

이 과정에서 화물차 적재함에 실려 있던 A4용지 박스 500여 개가 도로 위로 쏟아졌습니다.

[이유찬/사고 현장 목격자 : 하얀색 종이 있잖아요. 종이박스 여러 개 쌓아놓은 거. 차선을 두 개인가, 세 개 막고 있고.]

이 사고로 맞은편에서 달리던 승용차가 박스와 부딪혀 20대 여성 운전자가 병원으로 옮겨졌습니다.

중장비까지 동원된 도로 정리를 위해 일부 차로가 4시간 넘게 통제되기도 했습니다.

---

어제저녁 8시쯤엔 인천 미추홀구에 있는 1층짜리 가설건축물에서 불이 났습니다.

[백상기/화재 목격자 : 불꽃이 너무 심하게 나가지고. 떨어져 있는 옆 건물인데도 좀 무섭더라고요.]

이 불로 다친 사람은 없었지만, 건물 내 점포 3곳이 모두 불탔습니다.

소방 당국은 무허가 건축물로 보고 있는데, 합동감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 예정입니다.

---

어제저녁 6시 반쯤 세종 조치원읍의 한 사거리에서 SUV와 오토바이가 충돌해 20대 오토바이 운전자가 숨졌습니다.

경찰은 오토바이 운전자가 신호를 위반하고 주행하다 맞은편에서 유턴하던 SUV와 충돌한 것으로 보고 있습니다.

(영상편집 : 이상민, 화면제공 : 시청자 이유찬, 시청자 송영훈, 시청자 백상기, 세종소방본부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
권민규 기자 사진
권민규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지