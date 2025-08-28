뉴스

빈집 털려다 80대 노인 살해 50대 무기징역 구형

유영규 기자
작성 2025.08.28 07:23 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대전지법 천안지원 전경
▲ 대전지법 천안지원 전경

검찰이 빈집 털이를 하러 가정집에 침입해 80대 노인을 살해한 50대에게 무기징역을 구형했습니다.

검찰은 어제(27일) 대전지법 천안지원 형사1부(전경호 부장판사) 심리로 열린 A 씨(51)에 대한 공판에서 이같이 구형했습니다.

A 씨는 지난달 14일 0시 44분 충남 아산시 온양동의 한 단독주택에 침입해 80대 여성 B 씨를 살해한 혐의(강도살인)로 구속기소됐습니다.

빈집을 노려 금품을 훔쳐 온 A 씨는 집 앞에 주차된 차량이 없고 폭염에도 에어컨이 켜져 있지 않은 점으로 미뤄 집이 비어 있을 것으로 보고 야간시간을 이용해 집 안으로 침입했습니다.

집 안에 B 씨가 있는 것을 발견한 A 씨는 도주하려 했지만, 잠금장치가 여러 개 설치된 문을 열지 못하고 B 씨에게 발각됐습니다.

범행을 들킨 A 씨는 B 씨를 살해하고 대전으로 달아났다가 경찰에 붙잡혔습니다.

조사 결과 A 씨는 여러 건의 동종 전과가 있는 것으로 확인됐습니다.

선고 공판은 오는 9월 22일 열립니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지