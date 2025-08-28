뉴스

대리기사 불러놓고 60m 음주운전…징역 8개월 법정구속

유영규 기자
작성 2025.08.28 06:01 조회수
▲ 춘천지방법원 원주지원

대리운전기사를 불러놓고도 별다른 이유 없이 60m가량 음주운전을 한 30대가 동종 범죄 처벌 전력이 있는 상태에서 재범해 징역형 처벌을 받았습니다.

어제(27일) 법조계에 따르면 춘천지방법원 원주지원 형사3단독 재판부 황해철 판사는 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 불구속기소 된 30대 A 씨에게 징역 8개월을 선고하고 법정 구속했습니다.

A 씨는 지난 3월 6일 밤 원주시의 한 도로 약 60m 구간을 혈중알코올농도 0.124%의 술에 취한 상태에서 자신의 승용차를 운전한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

A 씨는 당시 대리운전기사를 부른 상태에서 별다른 이유 없이 운전한 것으로 드러났습니다.

황 판사는 "피고인은 2010년, 2016년, 2017년 등 음주운전으로 3회 처벌된 전력이 있고, 그중 2017년에는 음주운전 중 사고를 내고 도주했던 적도 있는데, 또 범행했다"고 지적했습니다.

이어 "피고인이 운전한 거리가 비교적 짧고 반성하는 모습을 보이고 있지만, 과거 음주운전 처벌 전력에도 별다른 죄책감이나 위험성에 대한 경각심 없이 또 음주운전을 한 모습을 보면 재범의 위험성이 매우 높아 형을 정했다"고 판시했습니다.

선고 후 검찰과 A 씨는 법원에 항소장을 낸 상태입니다.

(사진=연합뉴스)
