'스위치 만졌냥…' 대전 다세대주택 화재 범인은 고양이 3마리

▲ 대전소방본부

아무도 없는 다세대 주택에 불을 낸 범인으로 고양이 3마리가 지목됐습니다.어제(27일) 대전소방본부에 따르면 전날 낮 12시 26분 대덕구 비래동의 한 다세대주택 3층에서 불이 났습니다.이 불은 전기레인지 주변에 있던 가방 등 가재도구를 태워 소방서 추산 3만 3천 원의 재산 피해를 내고 6분 만인 낮 12시 32분 꺼졌습니다.다행히 인명피해는 발생하지 않았습니다.당시 주택 안에는 고양이 3마리가 있었으나 모두 무사한 것으로 확인됐습니다.소방 당국은 조사 결과 주인이 외출한 사이 고양이들이 주방 터치식 전기레인지인 하이라이트를 작동하는 바람에 불이 난 것으로 보고 있습니다.대전소방본부에 따르면 2020년부터 지난해까지 대전지역에서 반려묘로 인해 발생한화재는 모두 44건으로 피해액은 7천여만 원에 달합니다.대부분 고양이가 전기레인지 전원이나 강약 조절 버튼 등 터치식 스위치를 눌러 발생한 화재로 확인됐습니다.실제로 고양이는 1m가량 높이의 주방 싱크대 등에 쉽게 오르내릴 뿐만 아니라 발바닥에 땀이 나 사람의 손가락과 유사한 접촉 감도를 갖고 있어 터치식 스위치가 쉽게 작동될 수 있습니다.대전소방본부 정승훈 소방위는 "외출하거나 취침 전 전기레인지 작동 버튼에 덮개를 올려 두거나 전원 차단 및 잠금 상태 등을 확인하면 고양이로 인한 화재를 막을 수 있다"고 조언했습니다.(사진=연합뉴스)